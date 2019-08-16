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大連自貿區獎勵創新 最高千萬元

2019-08-16 02:13聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

遼寧自貿試驗區大連片區14日舉行新聞發布會，宣布推出鼓勵自貿創新十條措施，設立自貿創新專項獎勵資金，鼓勵為大連自貿片區創新獻計獻策，該專項獎勵資金最高獎勵達1000萬元人民幣

中新社報導，這些創新舉措主要包括鼓勵開展自貿創新研究，鼓勵組織實施、複製推廣自貿創新案例，鼓勵引入推進自貿創新的重點特色項目，以及建立鼓勵自貿創新的保障機制等四個方面。

舉措旨在吸納社會各界對自貿創新的意見建議，集中各方面智慧力量推動片區高質量發展。

在鼓勵開展自貿創新研究方面，大連自貿片區向社會廣泛徵集自貿創新的意見和建議，對被採納的意見提出者，進行相應獎勵。

鼓勵召開自貿創新研討會及發展論壇，對大連自貿片區提出的重點研究課題，高校、智庫專家、研究機構等參與招標，或形成研究成果報告的，將分別給予相應獎勵。

另一方面，大連自貿片區鼓勵引入推進自貿創新的重點特色項目，支持大連自貿片區先行先試的重點項目落地，對引入對大連自貿片區發展及創新具有重要牽動作用的投資項目的相關個人、組織進行相應獎勵。

值得一提的是，在鼓勵組織實施、複製推廣自貿創新案例方面，大連自貿片區將對有特別重大意義或取得重大經濟社會效果的創新案例，給予500萬到1000萬元的獎勵。

此外，大連自貿片區建立鼓勵自貿創新的保障機制，加大自貿創新宣傳力度，並定期舉辦大連自貿片區優秀制度創新宣傳成果評比活動，按照宣傳效果及影響力評估結果給予10萬到100萬元獎勵。

大連自貿片區管委會副主任張洪光表示，上述創新措施的出台是著眼解決問題、提高創新成果推動實際發展能力的現實需要。

希望通過出台鼓勵自貿創新舉措，更多地傾聽來自社會不同層面的聲音，共同建設好大連自貿片區。

自貿試驗區人民幣

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