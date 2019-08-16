中華老字號 專家：須重師徒傳承

2019-08-16 02:13 聯合報 大新新聞中心／綜合報導



大陸「中國社會科學院」經濟研究所研究員劇錦文14日在「老字號的傳承與創新高峰論壇」上表示，新時代中華老字號企業要實現有效傳承，必須要以人的傳承為核心。

中新社報導，全聚德烤鴨、內聯升布鞋、北京稻香村，這些久負盛名的「中華老字號」都是經過時間磨礪和口碑檢驗留下來的行業領頭羊。大陸商務部中華老字號信息管理平台顯示，全大陸被認定為「中華老字號」的企業近1200家，平均年齡在140多歲。

在劇錦文看來，企業之所以被冠以「老字號」就在於實現了代代相傳，而現在老字號企業人才流失嚴重。老字號要延續，必須培養合格的傳承人。過去是家族傳承，現在要重視師徒傳承。

進入新時代，由於諸多老字號缺少互聯網思維，以及服務和產品有待提升和改善，老字號企業逐漸拉開了與消費者的距離。大部分老字號企業發展緩慢，昔日的「金字招牌」有待擦亮。有統計顯示，目前中華老字號企業僅有10%經營效益較好，70%維護現狀，20%長期處於虧損甚至面臨破產的窘境。

北京稻香村食品有限責任公司董事長兼總經理畢國才在論壇上表示，在市場競爭中，老字號的局限與優勢都在「老」字上。一方面「老」字與日新月異的時代有著格格不入的一面；另一方面「老」字又意味著深沉的歷史積澱。畢國才認為，真正想要把老字號延續下去的企業，須有工匠精神，這是無論何時都要堅守的。

大陸「全國工商聯」研究室副主任塗文表示，老字號企業是中國企業堅持自主創新的先驅和典範。老字號之所以能够接續傳承，其中一個關鍵因素是擁有自主品牌、自控技術、自創工藝。

但據劇錦文分析，目前老字號企業生產線中還是以手、機混合式為主，占56.1%；純機械化比率僅為18.1%，而純手工作坊式的比率還高達21.5%。因此，規範化、精細化、機械化、自動化，應當成為老字號工藝傳承的努力方向。