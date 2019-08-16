「留．在上海」 吸引海外人才

2019-08-16 02:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



旨在吸引集聚全球優秀留學人才的「留．在上海」系列活動14日在滬舉行。該活動由「2019英美名校中國留學人員上海職業見面會」、「國際人才上海高端職業對接會」、啟動「上海留學人才網」等組成。

中新社報導，近年來，上海努力成為海外人才創新創業的首選地之一。「留」代表一批高層次高學歷的海外留學人才，同時也表達了「要讓上海成為天下英才最嚮往的地方之一」的涵義。截至目前，在滬工作和創業的留學人員達16萬餘人；留學人員在滬創辦企業5200餘家，註册資金超過8億美元。

上海市人社局相關負責人表示，廣大留學人員展現具有國際視野、通曉國際規則、熟悉國際語言的特點和優勢，為促進上海創新驅動，實現高質量發展發揮獨特的不可替代的作用。

14日來自英國、美國、加拿大等國家名校的優秀學子以及申城重點高校外國留學生約800餘人，與滬上國有大中型企業、跨國公司、重點科研機構等用人單位進行人才交流對接活動。 剛剛回中國大陸的「90後」小蔡說，在澳洲讀完本科與碩士後留在當地從事軟件開發和運行維護工作，因為看好中國發展機遇，選擇返回中國大陸求職，「剛回來什麼也不知道，得知有這樣的活動便來看看有什麼機會」。

上海市人社局副局長余成斌表示，未來一段時間上海吸引海外人才的有關舉措，將通過搭建常態化的供求信息交互平台，推出一套涵蓋招聘會、園區行在內的組合拳，建立政府部門後台資源支撐、用人主體前台招攬人才、市場專業機構中間發揮作用的機制，為留學人員到上海創新創業創造更好的環境，讓各路高賢大展其長，讓上海成為全球各類優秀人才自由流動與集聚、全面發展與成長的逐夢之地。