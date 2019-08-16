海南「三三」結盟 拚南海觀光

2019-08-16 02:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



海南省三沙市政府與三亞市政府14日簽署旅遊合作框架協議，雙方將針對海南「全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心、國家重大戰略服務保障區」的戰略定位，發揮三沙市得天獨厚的旅遊資源優勢和三亞市在國際旅遊消費中心引領區建設中的經驗，共同構建海洋旅遊合作與發展新格局。

中新社報導，三沙市和三亞市均是海南省的地級市。三沙市轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的島礁及其海域，是中國位置最南、面積最大、陸地面積最小及人口最少的地級市。位於海南島南端的三亞市南臨南海，是知名的旅遊度假城市。

根據協議，三沙和三亞兩市將共同推進旅遊服務保障設施建設、旅遊服務項目合作與開發；並在人才交流和人才培養、共同有序拓展對外交流、營銷策劃、宣傳推介、紀念品開發、共同建設海上聯合應急救援中心等方面進行全方位的合作。協議還將「有序推進西沙旅遊資源開發，穩步開放海島遊」與「三亞海上旅遊合作開發基地」建設中的資源要素整合，促進兩市深度合作，推動雙方的共同發展。

三沙市委書記張軍指出，三沙市和三亞市簽署旅遊合作框架協議，標誌著兩市在協同發力推動國際旅遊消費中心建設、促進三沙和三亞海洋旅遊發展邁出堅實一步，將更加有力有效融合三沙與三亞旅遊優勢，促進三沙旅遊更上新的台階。

三亞市市長阿東表示，兩市政府深化合作既是推進國際旅遊消費中心建設的需要，也是推動海洋經濟發展的需要。雙方將共同推進旅遊服務保障設施和海上聯合應急救援中心的建設，推進旅遊服務項目的開發，加強旅遊人才的交流培養，充分發揮三亞的產業經驗和三沙的資源優勢，建立互利關係。