政策未鬆綁 房地產金融風險增

2019-08-16 02:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



短暫的「小陽春」行情結束之後，大陸樓市再度降溫。大陸業內人士認為，在「房住不炒」的政策基調下，年內各地調控政策鬆綁的可能性微乎其微，加之房企融資環境仍在持續收緊，越來越多開發商可能會選擇以降價促銷的方式回籠資金。

中新社報導，7月份以來，大陸房地產企業在購地、新開工以及開發投資等方面出現全面踩煞車跡象。易居研究院研究員沈昕指出，5月份以來，大陸房地產開發投資、房屋新開工面積等多項指標增速已連續3個月回落。沈昕指出，這說明房企的投資和開發開始降速了。

過去幾十年來，中國大陸絕大多數房地產企業都在努力奔跑，快速拿地、開發、銷售形成「高周轉」模式。這種模式一方面能提高資金的使用率和利潤率，另一方面也幫助房企占據更多市場，擴大規模，形成在拿地、融資、品牌等方面的絕對優勢。而降速對不少房地產企業來說，伴隨著巨大風險。

大陸房企在投資、擴張方面踩煞車，融資收緊是最為直接的影響因素。從5月底以來，大陸監管層陸續收緊房地產信託、銀行貸款、境內外發債、ABS等融資渠道。7月30日召開的中共中央政治局會議明確提出「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，「因經濟下行壓力加大而鬆綁樓市調控」的預期被打破。

中原地產首席分析師張大偉表示，過去，大陸的房地產政策很少提及房地產金融風險。但在今年，這一情形發生轉變。大陸官方多次警示房地產金融風險。

融資收緊，房企錢袋子不再充裕，加之遇上今年的償債高峰，自然需要通過銷售加快資金回籠力度。但近幾個月來，房地產銷售並未出現明顯反彈。根據官方數據，大陸商品房銷售面積累計增速同比已連續7個月處於「負增長」區間。

8月初，廣州多地新盤出現大幅降價促銷。據媒體報道，番禺大盤祈福繽紛匯從此前的每平方公尺4.6萬元（人民幣，下同）降至每平方公尺3.6萬元，降幅超過20%。南沙、白雲、黃埔等地的新盤，也有不同程度的折扣。