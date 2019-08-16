陸房市續降溫 三線城市供過於求

2019-08-16 02:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國大陸大中城市新房價格繼續降溫。圖為興建中的山西太原市大樓。 中新社資料照 分享 facebook 中國大陸大中城市新房價格繼續降溫。大陸國家統計局15日發布的數據顯示，7月份，70個大中城市中，60個城市新房價格環比上漲，較上月減少3個。從漲幅來看，據機構測算，7月份，70個城市新建商品住宅價格指數環比增幅為0.6%，同比增幅為10.1%，兩個指標都呈現增幅收窄的態勢。

中新社報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，房價上漲城市數量減少，加之，房價整體漲幅收窄，意味著受房屋交易市場降溫、房地產融資環境收緊、房企到位資金面趨緊等因素影響，各地房企已經有意識進行降價促銷。

目前來看，一二三線城市房價總體穩定。7月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中：北京和廣州分別上漲0.6%和0.3%，深圳持平，上海下降0.1%。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；35個三線城市新建商品住宅上漲0.7%，漲幅均與上月相同。

58安居客房產研究院首席分析師張波認為，從70城房價指數來看，呈現明顯的「城市分化、預期穩定」態勢，不同城市之間的分化明顯。如一線城市房價依然保持小幅上漲，在7月全大陸找房熱度環比降幅達11.9%的背景下，一線城市找房熱度並未出現明顯下降。二線城市在調控面擴大等因素影響下房價漲幅回落。而三線部分城市房地產市場已出現供大於求狀況，同比漲幅明顯回落。從58安居客的統計來看，7月購房者信心指數環比下滑1.5%，認為政府會繼續出台政策抑制房價的比例超過53%。

張波預計，三季度樓市成交量集中化趨勢或更為明顯。從成交來看，一二線熱點城市樓市依然活躍。例如一線城市的熱點區域、限價造成一二手房嚴重倒掛的成都、杭州等城市以及供需兩旺的核心二線城市包括寧波、武漢、蘇州、鄭州等依然是成交熱點。不過，部分城市的熱銷並不能帶動整體銷量的下滑，在以三四線為主的降溫帶動下，預計年內整體成交量仍然呈現減少態勢。