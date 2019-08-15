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美中貿戰拖累成長腳步…中國工業失色 經濟下行升壓

2019-08-15 12:40世界日報 綜合報導

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中國最新出爐的7月經濟數據不佳，其中工業增加值增速創17年半新低，加上消費和投資增速皆較6月回落，讓經濟下行壓力進一步升高，顯示美中貿易戰已讓全球第二大經濟體成長腳步放緩。

中國國家統計局14日公布，7月全國規模以上工業增加值按年增4.8%，增速創近17年半新低，並遜於市場預期的增長6%，增速較6月回落1.5個百分點。7月全國城鎮失業率5.3%，為今年來最高。

7月社會消費品零售總額人民幣3.31兆元，年增7.6%，增速比6月回落2.2個百分點，遜於市場預期的8.6%。前七個月社會消費品零售總額22.83兆元，年增8.4%。

澎湃新聞報導，中國國家統計局新聞發言人劉愛華分析，7月社會消費品零售增速明顯回落主因是汽車銷售衰退2.6%，6月有汽車國五、國六排放標準轉換，很多廠商在6月促銷，帶動6月汽車銷售大增17.2%，由於消費透支效應，導致從增長17.2%到下降2.6%的落差。若扣除掉汽車零售額影響之後，7月社會消費品零售年增8.8%，增速和6月相同。

今年前七個月，中國固定資產投資人民幣34.89兆元，按年增長5.7%，略遜於市場預期的增長5.8%，增速較首6個月回落0.1個百分點。全國房地產開發投資7.28萬億元，增長10.6%，增速比首6個月回落0.3個百分點；基礎設施投資增長3.8%。

路透報導，中原銀行首席經濟學家王軍說，眼下經濟的調整可以說是一個過程，內部在調結構，外部面臨很高不確定性，需求受到內外部劇烈調整的影響，現在正是黎明前最黑暗的時刻。

王軍認為，第3季應該是最困難的一季，預計第4季應該會止住這種趨勢，宏觀政策的大方向是明確的，財政上減稅降費，貨幣上關注風險、保持定力，沒有強刺激，著力於解決信貸結構優化的問題，未來是要加強前期政策落實，下半年財政支出要擴大、優化，赤字率在實際執行的時候也可以更寬鬆一些。

中國國家統計局表示，7月份國民經濟繼續運行在合理區間，延續總體平穩發展態勢。但也要看到，當前外部環境嚴峻複雜，國內經濟下行壓力加大，經濟持續健康發展的基礎還需鞏固。

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