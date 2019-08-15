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放錢1.8兆！人行今超額操作MLF

2019-08-15 11:14聯合報 記者李仲維╱即時報導

為對沖稅期高峰、MLF到期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行今（15）日操作中期借貸便利(MLF)人民幣4,000億元（約新台幣1.8兆元），比今日到期量多170億元，同時進行逆回購操作人民幣300億元。

人行公告顯示，1年期MLF、7天逆回購中標利率分別為3.30%、2.55%，與上次持平，利率並未上調。

中新經緯報導，之前，人行已連續三日進行逆回購操作，8月12日、13日、14日交易量分別為人民幣300億元、600億元、1,000億元。因同時沒有逆回購到期，全部實現淨投放。

中國證券報指出，按照以往經驗，月中流動性易受稅期等因素影響，央行通常會持續進行逆回購等公開市場操作，以調節流動性邊際餘缺，理平貨幣市場波動。8月納稅(費)申報截止日為15日，通常這一天及前後一兩天是繳稅高峰時段，或對短期流動性有擾動。

分析人士認為，在影響流動性供求的諸多因素中，外匯占款的邊際變化值得關注。人行數據顯示，自2018年8月起，外匯占款持續減少，過去幾個月減少的量有所增多，如果此一趨勢加重，勢必對本幣流動性造成影響。為保障流動性供應，若外匯占款持續下降，就需要人行透過公開市場操作或降準等方式進行對沖。

光大證券首席宏觀分析師張文朗表示，未來結構性貨幣政策繼續，定向降準可期，人行在降息方面定力猶在。他表示，在降低實體融資成本方面，人行更多依靠利率市場化推進實現，在經濟無大幅下行壓力背景下，人行可能保持一定定力，以便為之後的貨幣政策操作預留空間。

中國人民銀行今（15）日操作中期借貸便利(MLF)人民幣4,000億元，比今日到...
中國人民銀行今（15）日操作中期借貸便利(MLF)人民幣4,000億元，比今日到期量多170億元。中新社資料照片
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