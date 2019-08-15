聯想集團第一財季淨利倍增 PC市占率再創歷史新高

2019-08-15 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



聯想集團今（15）日公布截至今年6月30日的3個月的第一財季業績，營收為125.12億美元，年增5%；淨利1.62億美元，年增111%，優於市場預期。

一財網報導，財報顯示，聯想集團實現強勁的收入增長，因為充分利用其在個人電腦和智慧設備業務持續增長的市占率，以及新的智慧轉型策略的增長勢頭，包括高利潤的服務業務和軟體業務。

受個人電腦和智慧設備業務的強力推動，集團的除稅前溢利倍增。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，公司第一季以強勁的業績，為新財年取得有利開局，再次證明公司推行的智慧化轉型戰略是正確的，有力的執行讓公司在變化波動的大環境下，仍然實現可持續的盈利性增長。

具體來看，個人電腦業務本季收入年增長12%至96.31億美元，占集團總收入的75%以上。個人電腦和智慧設備業務的稅前利潤率比去年同期上升0.5個百分點，至本財政季度的5.4%，是所有第一財季中的最高除稅前溢利率。個人電腦和智慧設備業務的除稅前溢利，年增23%至5.24億美元。

財報顯示，聯想的PC銷量年增17.9%，居全球個人電腦市場首位，市占率再次創下歷史新高，達24.9%。換句話說，全球每銷售4台個人電腦中，就有一台出自於聯想。與此同時，個人電腦業務營業額年增逾14%。

在移動業務方面，本季度集團收入比去年同期下降9%至15.03億美元。該業務繼續執行本土化戰略，同時簡化投資組合並投資於包括5G在內的新技術。

移動業務稅前利潤比去年同期增長1.03億美元。值得注意的是，聯想移動業務的除稅前溢利，已連續四季年增超過1億美元。

展望未來，聯想集團在財報中表示，就移動業務而言，集團計畫在下一季推出六款新型號。同時，聯想將繼續推動軟體定義基礎架構，存儲和網路，服務和軟體的增長。