大量移動App 違法蒐集用戶信息

2019-08-15 02:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家互聯網應急中心13日發布「2019年上半年中國互聯網網絡安全態勢」。這份報告指出，中國移動App違法違規使用個人信息問題十分突出，大量App存在探測其他App或讀寫用戶設備文件等異常行為，對用戶的個人信息安全造成潛在安全威脅。

新華社報導，據統計，中國大陸境內應用商店數量已超過200家，上架應用近500萬款，下載總量超過兆次，發展勢頭迅猛。與此同時，移動App強制授權、過度索權、超範圍蒐集個人信息的現象大量存在，違法違規使用個人信息的問題十分突出，大陸網民對此反應強烈。

大陸國家互聯網應急中心監測分析發現，在目前下載量較大的千餘款移動App中，每款應用平均申請25項權限，其中申請與業務無關的撥打電話權限的App數量占比超過30%；每款應用平均收集20項個人信息和設備信息，包括社交、出行、招聘、辦公、影音等。

此外，報告還提出，近年來，隨著移動互聯網和普惠金融的大力發展，出現了大量以移動端為入口騙取用戶個人隱私信息和帳戶資金的網路詐騙活動。

根據大陸國家互聯網應急中心抽樣監測，2019年上半年以來，中國大陸以移動互聯網為載體的虛假貸款App或網站達1.5萬個，在此類虛假貸款App或網站上提交姓名、身分證照片、個人資產證明、銀行賬戶、地址等個人隱私信息的用戶數量超過90萬。

大量受害用戶在詐騙平台支付了上萬元的所謂「擔保費」「手續費」等費用，經濟利益受到實質損害。