大陸製造業投資 連3月小幅加快

2019-08-15 02:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家統計局14日發布數據，今年1至7月份，全大陸固定資產投資同比（與去年同期相比）增長5.7%，增速比1至6月份回落0.1個百分點。其中，製造業投資同比增長3.3%，比1至6月份加快0.3個百分點，連續三個月小幅加快。

新華社報導，大陸國家統計局當天發布7月份國民經濟運行主要數據。生產方面，服務業較快增長。統計顯示，7月份，中國大陸服務業生產指數同比增長6.3%，增速比上月回落0.8個百分點。工業生產穩中有緩，高技術製造業增長較快。7月，全大陸規模以上工業增加值同比增長4.8%，增速比上月回落1.5個百分點；高技術製造業增加值增長6.6%，比規模以上工業快1.8個百分點。

與此同時，市場銷售持續擴大。7月份，社會消費品零售總額同比增長7.6%，增速比上月回落2.2個百分點。

就業形勢總體穩定，調查失業率略有上升。統計顯示，1至7月份，全大陸城鎮新增就業867萬人，完成全年計畫的79%。7月，全大陸城鎮調查失業率5.3%，比上月升0.2個百分點。其中，25至59歲人口調查失業率為4.6%，與上月持平。

此外，供給側結構性改革推進，工業企業資產負債率下降。6月末，規模以上工業企業資產負債率為57%，同比下降0.3個百分點。同時，短板領域投資增加，1至7月份，生態保護和環境治理業、教育投資同比分別增長41%、18.5%，分別快於全部投資35.3和12.8個百分點。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華表示，總的來看，7月份大陸國民經濟繼續運行在合理區間，延續總體平穩發展態勢。但也要看到，當前外部環境嚴峻複雜，中國大陸國內經濟下行壓力加大，經濟持續健康發展的基礎還需鞏固。