陸房企投資放緩 土地成交跌3成

2019-08-15 02:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



受到調控保持高壓態勢、融資收緊等因素影響，中國大陸房地產開發企業買地、投資等腳步放緩。今年前7個月，中國大陸房地產開發企業土地購置面積和土地成交價款同比下跌接近三成；房地產開發投資增速也連續3個月收窄。

中新社報導，大陸國家統計局14日公布的數據顯示，今年1-7月份，中國房地產開發企業土地購置面積9761萬平方公尺，同比下降29.4%，降幅比1-6月份擴大1.9個百分點；土地成交價款4795億元（人民幣，下同），下降27.6%。土地市場整體降溫明顯。

調控收緊是地市降溫的一大原因。58安居客房產研究院首席分析師張波指出，近期洛陽、大連等城市重申限價、合肥對引發3次以上群訪的房企暫停預售，房地產調控收緊信號頻出，直接影響到房企拿地態度。此外，二季度寧波、杭州、東莞等地推出針對土地出讓環節的政策，對市場的影響也在逐步顯現。

諸葛找房副總裁苑承建指出，近期，中國大陸樓市政策環境保持調控高壓態勢、放鬆預期落空，金融政策收緊導致房企融資進一步承壓，加之房企銷售遇冷，導致市場預期逐漸變化，開發企業投資預期進一步降低。

近期，關於收緊房企融資的消息不斷，涉及信託、海外債、銀行貸款、保險等多個渠道。張波指出，受整體市場流動性放鬆影響，今年一季度房企融資難度和成本均有所下降。一二線部分樓市熱度上升，不少房企也加快在熱點城市拿地的力度。但從6月份開始房企的融資受到明顯限制，資金監管的閥門「收緊」力度其實超出市場想像。

7月份，除房地產企業土地購置面積和土地成交價款下滑外，房地產新開工面積增速也有所下滑。數據顯示，今年前7個月，房屋新開工面積125716萬平方公尺，同比增長9.5%，增速較1-6月份回落0.6個百分點。

房企投資步伐放緩帶動房地產開發投資增速繼續回落。2019年1-7月份，中國大陸房地產開發投資72843億元，同比增長10.6%，增速比1-6月份回落0.3個百分點。