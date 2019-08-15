親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

畢業季 陸7月失業率升0.2％

2019-08-15 02:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

隨著畢業季到來、大量畢業生集中進入就業市場，7月份的中國大陸調查失業率有所上升。大陸國家統計局14日公布數據顯示，1-7月份，大陸全國城鎮新增就業867萬人，完成全年計畫的79%。7月份，大陸全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.2個百分點。

中新社報導，大陸國家統計局新聞發言人劉愛華在新聞辦發布會上分析說，7月份大陸全國城鎮調查失業率略升因受到畢業生集中進入就業市場影響，但當月就業主體人群，即25-59歲人口調查失業率為4.6%，與上月持平，「說明就業大盤是穩定的」。

她指出，今年大陸畢業生總數達到830萬人左右，「壓力顯得尤其大」。從往年經驗和目前高校監測數據來看，高校畢業生陸續找到就業單位正逐步落實。隨著就業工作推進，相信未來調查失業率數據會有所體現。

針對有聲音質疑中國大陸城鎮調查失業率數據抽樣率較低，抽樣樣本框老化，劉愛華回應說，不管從理論、方法，還是具體操作上，大陸國家統計局都充分考慮了中國國情，充分借鑒了發達國家在調查失業率和勞動力調查方面的先進經驗，並在此基礎上建立起科學的中國勞動力調查制度。

她舉例說，從方法角度來講，大陸國家統計局按照95%的把握程度，調查失業率相對誤差控制在3.5%左右的標準開展抽樣，該誤差低於大多數歐洲國家。

此外，在調查樣本維護更新方面，根據抽樣方案要求，大陸國家統計局和各級統計機構每年都定期對抽樣框進行維護和更新。

失業

相關新聞

陸工業失色 經濟下行升壓

2019-08-14 23:51

北京推5G 年底基站破萬

2019-08-15 02:17

陸前百大網企 收入增長破1兆

2019-08-15 02:17

上海新政 吸外商設總部

2019-08-15 02:17

陸房企投資放緩 土地成交跌3成

2019-08-15 02:15

大陸製造業投資 連3月小幅加快

2019-08-15 02:15

大量移動App 違法蒐集用戶信息

2019-08-15 02:15

廣州個體工商戶 微信辦照開通

2019-08-15 02:15

雲南對緬甸 人民幣直匯打通

2019-08-15 02:15

騰訊帶勁 Q2大賺千億元

2019-08-14 23:51

人民幣官價 終止連九貶

2019-08-14 23:51

滬指高收11點 重上2800關

2019-08-14 16:36

深圳人均所得為何超過臺灣？ 他揭主因「我們沒有輸」

2019-08-14 15:49

新能源車銷量下滑 中汽協調降全年目標

2019-08-14 13:12

外部環境嚴峻 陸統計局：經濟下行壓力加大

2019-08-14 11:46

大陸7月工業固投零售全部低於預期

2019-08-14 11:45

1-7月大陸全國房地產開發投資年增10.6%

2019-08-14 10:52

人民幣兌美元中間價結束九連貶

2019-08-14 10:34

美延部分陸貨徵稅 A股開市後漲逾1%

2019-08-14 10:03

人民幣中間價上調14點 人行宣誓力保匯率穩定

2019-08-14 10:00

煞不住 陸產車銷量續降

2019-08-14 01:41

上海開放外商 可獨營境外旅遊

2019-08-14 01:41

天津濱海新區 車市逆勢上揚

2019-08-14 01:41

茂名龍眼 產量略減價格貴

2019-08-14 01:40

香港旅遊業 近兩月平均收入跌8成

2019-08-14 01:40

夜經濟、刷臉購 中西部超越北京

2019-08-14 00:49

陸新能源車銷量下滑 兩年首見

2019-08-13 23:38

人民幣中間價 探逾11年新低

2019-08-13 23:38

上海服務業 新一輪開放

2019-08-13 23:38

大陸央行官員：貨幣政策仍有很大空間

2019-08-13 21:31

TCL李東生：面板業走出低谷 至少兩三年

2019-08-13 21:24

香港機場運能尚未恢復 深圳機場漲停

2019-08-13 20:39

陸央行官員：人民幣現在價位適當 中長期將是強勢貨幣

2019-08-13 16:08

中國理財網貸平台又爆雷 證大諮詢裁員數千人

2019-08-13 15:41

滬指低收17點 再失2800關

2019-08-13 15:17

機械工業聯合會預測 增加值6%

2019-08-13 02:10

滴滴、萬達 推「出行+酒店」合作

2019-08-13 02:10

創博會開幕 5G應用成主角

2019-08-13 02:10

進博會預告 科技新品亮相

2019-08-13 02:10
看更多

熱門文章

相機塞裙底狂攝！女Coser遭群男逼圍嚇哭 網砲：根本強X

2019-08-14 19:39

環球網證實 旗下記者於香港機場採訪遭群眾毆打流血送醫

2019-08-14 02:40

男被懷疑是大陸公安挨打 英記者：人道立場以身保護

2019-08-14 07:53

這家投顧公司說 若中國對付香港 這個產業將陷存亡威脅

2019-08-14 06:31

迪士尼禁帶外食…無理亞洲條款 栽在一包零食？

2019-08-14 11:00

深圳人均所得為何超過臺灣？ 他揭主因「我們沒有輸」

2019-08-14 15:49

影／港警在機場拔槍影片曝光 示威者被嚇四散

2019-08-14 11:59

陸記者被毆後 解放軍發文：從深圳往香港只需10分鐘

2019-08-14 15:44

利奇馬過境！數公里海灘滿是牡蠣 民眾帶麻布袋撿拾

2019-08-14 18:06

香港機場關7天 泰國損失14億

2019-08-14 19:33

香港機場獲法庭頒臨時禁制令 禁示威抗議干擾運作

2019-08-14 09:38

環球網記者被綁 港警營救一度拔槍

2019-08-14 08:59

川普稱美國情報顯示中國向香港邊境調集兵力

2019-08-14 06:51

超強大蘋果手機沉河底三年 當年情侶已成夫妻

2019-08-14 11:56

香港機場鬧哄哄 深圳機場可取而代之？

2019-08-14 14:02

影／香港機場再被癱瘓 被扣環時記者嗆聲獲陸網民力挺

2019-08-14 13:22

已拘捕5人 港府：機場示威者襲擊旅客、記者、警察

2019-08-14 08:01

香港局勢不穩 泰國評估派軍機撤人

2019-08-14 17:12

環時記者機場遇襲 港府：定將涉案者繩之以法

2019-08-14 06:33

反送中／被綑綁群毆陸媒記者付國豪出院：我依然愛香港

2019-08-14 13:55

男走在路上被車撞飛手臂 下一秒淡定將手臂撿回

2019-08-14 14:34

敏感時刻 北京拒絕兩美國軍艦訪港

2019-08-14 09:16

環球時報怒嗆示威者：毆打記者 算什麼狗屁男人！

2019-08-14 10:30

防示威者再聚集 香港機場新規：沒機票不能進入

2019-08-14 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top