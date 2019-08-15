畢業季 陸7月失業率升0.2％

2019-08-15 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



隨著畢業季到來、大量畢業生集中進入就業市場，7月份的中國大陸調查失業率有所上升。大陸國家統計局14日公布數據顯示，1-7月份，大陸全國城鎮新增就業867萬人，完成全年計畫的79%。7月份，大陸全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.2個百分點。

中新社報導，大陸國家統計局新聞發言人劉愛華在新聞辦發布會上分析說，7月份大陸全國城鎮調查失業率略升因受到畢業生集中進入就業市場影響，但當月就業主體人群，即25-59歲人口調查失業率為4.6%，與上月持平，「說明就業大盤是穩定的」。

她指出，今年大陸畢業生總數達到830萬人左右，「壓力顯得尤其大」。從往年經驗和目前高校監測數據來看，高校畢業生陸續找到就業單位正逐步落實。隨著就業工作推進，相信未來調查失業率數據會有所體現。

針對有聲音質疑中國大陸城鎮調查失業率數據抽樣率較低，抽樣樣本框老化，劉愛華回應說，不管從理論、方法，還是具體操作上，大陸國家統計局都充分考慮了中國國情，充分借鑒了發達國家在調查失業率和勞動力調查方面的先進經驗，並在此基礎上建立起科學的中國勞動力調查制度。

她舉例說，從方法角度來講，大陸國家統計局按照95%的把握程度，調查失業率相對誤差控制在3.5%左右的標準開展抽樣，該誤差低於大多數歐洲國家。

此外，在調查樣本維護更新方面，根據抽樣方案要求，大陸國家統計局和各級統計機構每年都定期對抽樣框進行維護和更新。