上海新政 吸外商設總部

2019-08-15 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海市政府近日推出「本市促進跨國公司地區總部發展的若干意見」，上海市商務委副主任楊朝13日表示，這是上海「有針對性、實效性的新一輪地區總部政策」。

中新社報導，自2002年推出大陸首個吸引跨國公司設立地區總部的政策以來，上海總部經濟經過18年的發展取得長足進步。據上海市商務委的統計數據，今年1月至7月，上海新增跨國公司地區總部26家、研發中心9家；以地區總部為主的商務服務業實到外資33.25億美元，是上海利用外資的第一大領域。

據統計，截至今年7月底，上海累計吸引跨國公司地區總部696家（其中大中華區、亞洲區及更大區域總部104家）、研發中心450家，是中國大陸吸引地區總部和外資研發中心最多的城市。根據2018年外商投資企業年報數據，跨國公司地區總部以占上海外資企業1.34%的企業數，貢獻了10%的營業收入、17%的利潤總額、12%的納稅總額和超過6%的從業人數。

楊朝表示，進入新時代、面對新形勢、對標新定位，上海跨國公司地區總部的發展面臨著新挑戰，主要體現在跨國公司地區總部認定標準與當前跨國公司的運營模式不相匹配、跨國公司地區總部履行部分總部職能時受到限制、吸引跨國公司地區總部的競爭加劇等。

本次發布的若干意見聚焦提升地區總部能級、促進總部功能發揮，共提出30條政策措施，具體內容包括：調整總部和總部型機構認定標準、進一步提高跨國公司投資便利度、提高跨國公司資金使用自由度和便利度、也提高跨國公司貿易和物流便利化、進一步提高跨國公司研發便利化、進一步加大對總部功能的配套保障。

德國零售企業奧樂齊（ALDI）的中國區主席陳有鋼，對新政中提出的「試點地區總部中的連鎖企業在全市實施『一照多址』」點讚。他說：「以前公司在上海開設門店，開100家就需要100個營業執照，而根據此次新政，開100家門店只需要1個營業執照，其他99個只要備案即可，這將大大提升企業的管理效率。」