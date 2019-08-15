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北京推5G 年底基站破萬

2019-08-15 02:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

北京市通信管理局近日宣布，北京正全力推動5G基礎設施建設，截至7月底，鐵塔公司已完成建設交付5G基站7863個，電信運營商開通5G基站6324個，預計到2019年底，全市將建設5G基站超過1萬個。

中新社報導，北京市通信管理表示，北京市5G設施建設將結合首都城市定位和未來重大活動要求實施，目前已重點完成北京世園會及周邊道路、冬奧首鋼園區、長安街沿線天安門故宮區域、北京城市副中心等區域的5G基站建設。

5G網路將隨著北京大興國際機場的開通同步投入使用。北京冬奧會延慶賽區5G基站建設已經啟動，以滿足2020高山滑雪世界杯的使用需求。長安街沿線其他區域的5G基站建設取得重大突破。

北京市還將結合5G+8K高清視頻、5G+遠程醫療、5G+自動駕駛等典型應用，加強對相關區域的5G基礎設施建設。目前已完成北京郵電大學及學院路高校區域、金融街核心商務區、中央廣播電視總台光華路辦公區、稻香湖無人車實驗區域、亦莊無人車及核心區、石景山保險產業園以及部分市區的人口密集區等區域的5G網絡覆蓋。

此外，北京市還將做好五棵松體育中心等地的5G基站建設，滿足5G+8K高清直播籃球世界杯的需要；在不同區域選取不同類型的34根燈桿，開展利用城市燈桿建設5G基站試點工作，其中15個路燈桿已進入實施階段。

北京天安門故宮

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