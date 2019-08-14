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滬指高收11點 重上2800關

2019-08-14 16:36聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸A股今天收升，因中美貿易戰暫時緩和，惟中國大陸經濟數據低於市場預期，抑制升幅。上證指數高收11點，重返2800點關口。市場交投活躍，兩市成交合計增逾18%至4024億元(人民幣‧下同)。

據香港信報財經網，上證指數今早高開27點，全日反覆靠穩，收市報2808點，升11點或0.42%，最多漲32點或1.17%，高見2829點，成交1739.45億元。

深成指亦上升，全日收報8966點，升63點或0.72%，最高見9060點，漲157點或1.77%，成交2284.12億元。

滬深300指數報3682點，升16點或0.45%；創業板指數報1536點，升12點或0.81%。

各板塊普遍上升，電力、化工、煤炭、石油、水泥、房地產、鋼鐵股靠穩；有色金屬、金融股則偏軟。

中共國家統計局早上公布，7月份，全國規模以上工業增加值按年增長4.8%，社會消費品零售總額升7.6%；首7個月，全國固定資產投資增5.7%，全部遜於市場預期。

美國貿易代表辦公室(USTR)公布，將於9月1日起向餘下3000億美元的中國進口商品加徵10%關稅。但有部分貨品的關稅則會延至12月15日才實施，亦有部分貨品將會被剔出關稅清單。另外，中美兩國也準備兩周內重啟貿易談判。

上證指數高收11點，重返2800點關口。(路透社資料照片)
上證指數高收11點，重返2800點關口。(路透社資料照片)
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