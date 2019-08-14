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深圳人均所得為何超過臺灣？ 他揭主因「我們沒有輸」

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深圳人均所得為何超過臺灣？ 他揭主因「我們沒有輸」

2019-08-14 15:49聯合新聞網 綜合報導

深圳做為中國經濟發展重鎮，人均所得2014年開始連續四年超過台灣，有網友發文問當...
深圳做為中國經濟發展重鎮，人均所得2014年開始連續四年超過台灣，有網友發文問當中原因，釣出內行人解答。聯合報系資料照
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深圳市一直以來都是中國大陸經濟發展的重要城市，許多大企業都將總部設在深圳，自2014年開始，深圳人均所得連續四年超過臺灣。有網友在PTT上發文問「為什麼深圳的人均所得會比臺灣高？」引發討論，也讓內行人出來回答「其實臺灣沒有輸」。

po文網友13日在PTT上發問，他寫道：「去年台灣的人均所得是25000多美元，深圳則是28000多美元，領先了台灣3000多美元，只是不知勞工薪資有沒比台灣高就是了。」想問網友這當中是什麼原因讓深圳的人均所得比台灣高。

事實上不僅是人均所得，就連人均GDP深圳也表現亮眼，2018年深圳的GDP達24691億人民幣（約新臺幣10兆元），人口達1253萬，超過香港躋身亞洲前五大城市，排在東京、上海、北京、首爾等大城後面。

對此有網友在PTT上發文回應，這名網友首先表示，就人均所得來看，深圳2018年每人可支配收入是25萬8千元左右，台灣則統計家庭可支配收入達101萬9千元，除以平均每戶3.07人，人均可支配收入約33萬，其實並沒有輸。

而GDP的部分，這名網友則說，因為許多大企業總部皆設在深圳，包括華為、招商銀行、萬科、騰訊等，就連富士康都設址在深圳。他表示這次美國制裁的對象，「基本上就是深圳在單挑美國」。

另外也有其他網友表示，深圳人均所得能比台灣高，是因為比較的母體不同，有網友留言：「城市比國家是在比啥」、「母體小比較容易拉高平均值」，還有網友提到深圳物價偏高，生活一樣不容易，「房租、吃飯貴3成，還有五險一金加所得稅」、「二手房價平均是新臺幣73萬一坪，人均可支配收入28萬，三年不花一毛錢，才能買一坪阿...」

網友在PTT上解答。圖擷自PTT
網友在PTT上解答。圖擷自PTT
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