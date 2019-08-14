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新能源車銷量下滑 中汽協調降全年目標

2019-08-14 13:12世界日報 綜合報導

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中國汽車工業協會（簡稱中汽協）發布數據顯示，受到補貼退場影響，7月新能源汽車銷量為8萬輛，年減4.7%，這是新能源車兩年來首見衰退。中汽協並調降全年新能源汽車銷量從年初預估160萬輛降為150萬輛。

新能源車主要是指電動車、油電混合車及氫燃料電池車等三種汽車，其中電動車約占新能源車80%。

新京報報導，補貼退場是新能源汽車7月銷量不振的主因，中汽協分析表示，受6月新能源汽車補貼退場過渡期結束的影響，7月新能源乘用車銷量出現大幅下滑，直接影響新能源車整體增速。

不過市場對今年新能源汽車的銷量仍抱持樂觀態度，國金證券在研究報告中預估，今年新能源乘用車銷量至少達到119.5萬輛，以上半年56萬輛終端銷量計算，下半年銷量需達63萬輛以上才能實現這一目標。

中汽協公布今年7月新能源汽車的銷售數據顯示，該月銷量只有8萬輛，比去年同期下降4.7%，其中純電動汽車生產6.5萬輛，年減4.8%，銷售6.1萬輛，年增1.6%；插電式混合動力汽車產銷分別完成2萬輛和1.9萬輛，分下降13.2%和20.6%。

這是新能源汽車自2017年1月以來首次出現衰退，已為整體市場敲響警鐘，中汽協秘書長助理陳士華表示，之前新能源汽車一般呈上半年低、下半年高的銷量特徵，但今年新能源汽車市場走勢或有所不同。

按照往年的銷售規律，新能源汽車在6月前迎來高增長，補貼過渡期結束後迎來年內的調整，之後再次持續走高。但今年新能源汽車的銷量在補貼退場後較往年相比下滑明顯，預計整體市場需要較長時間修復行情。

同花順財經報導，陳士華認為，在政策與補貼雙重支持的背景下，大部分新能源整車利潤率只有23%左右，明顯低於傳統燃油車，隨著補貼大幅退場，眾多新能源汽車企業將很難盈利。

陳士華指出，如果下半年新能源車型不漲價，不少車企將面臨虧損的尷尬境地，漲價則面臨市場銷售不佳的壓力，下半年新能源車市充滿變數。

由於客觀因素不確定性較大，中汽協已調整今年的銷量目標預期，由年初預測的160萬輛下調至150萬輛，不過該數字仍較去年的125萬輛成長20%。

漲價修復車主

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