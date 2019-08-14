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大陸7月工業固投零售全部低於預期

2019-08-14 11:45聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國大陸7月份工業增加值增速、固定資產投資及零售增速，全部低於市場預期。

中共國家統計局今天上午公布，7月份，全國規模以上工業增加值按年增長4.8%，增速創近17年半低，並遜於市場預期的增長6%，增速按月回落1.5個百分點。首7個月，規模以上工業增加值升5.8%，亦遜於市場預期的增長6%，增速較首6個月回落0.2個百分點。

首7個月，中國大陸固定資產投資34.89萬億元(人民幣‧下同)，按年增長5.7%，略遜於市場預期的增長5.8%，增速較首6個月回落0.1個百分點。全國房地產開發投資7.28萬億元，增長10.6%，增速比首6個月回落0.3個百分點；基礎設施投資增長3.8%。

7月份，社會消費品零售總額3.31萬億元，按年升7.6%，增速比上月回落2.2個百分點，遜於市場預期的升8.6%。至於首7個月，社會消費品零售總額22.83萬億元，按年增長8.4%，亦遜於市場預期升8.4%。

中共國家統計局表示，7月份國民經濟繼續運行在合理區間，延續總體平穩發展態勢。但也要看到，當前外部環境嚴峻複雜，國內經濟下行壓力加大，經濟持續健康發展的基礎還需鞏固。

該局指出，下階段，要堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持新發展理念和推動高質量發展，堅持推進改革開放，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的總體思路，統籌國內國際兩個大局，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，增強憂患意識，把握長期大勢，抓住主要矛盾，善於化危為機，辦好自己的事，促進經濟持續健康發展。

大陸7月工業固投零售全部低於市場預期，警示燈號亮起。（路透社資料照片）
大陸7月工業固投零售全部低於市場預期，警示燈號亮起。（路透社資料照片）
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