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新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

1-7月大陸全國房地產開發投資年增10.6%

2019-08-14 10:52聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸國家統計局今（14）日發布1-7月全國房地產開發投資和銷售情況。數據顯示，1-7月大陸全國房地產開發投資人民幣7兆2,843億元，年增10.6%，增速比1-6月下滑0.3個百分點。

其中，住宅投資5兆3,466億元，增長15.1%，增速下滑0.7個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為73.4%。

在房地產開發景氣指數方面，7月房地產開發景氣指數(簡稱國房景氣指數)為100.90，比6月下滑0.01點。

數據顯示，1-7月大陸東部地區房地產開發投資人民幣3兆9,042億元，年增9.2%，增速比1-6月下滑0.7個百分點；中部地區投資1兆5,248億元，增長9.5%，增速加快0.6個百分點；西部地區投資1兆5,708億元，增長15.1%，增速下滑0.4個百分點；東北地區投資2,845億元，增長11.0%，增速下滑1.7個百分點。

1-7月大陸房地產開發企業土地購置面積9,761萬平方公尺，比去年同期下降29.4%，降幅比1-6月擴大1.9個百分點；土地成交價款人民幣4,795億元，下降27.6%，降幅與1-6月持平。

在商品房銷售和待售方面，1-7月商品房銷售面積8兆8,783萬平方公尺，比去年同期下降1.3%，降幅比1-6月收窄0.5個百分點。其中，住宅銷售面積下降0.4%，辦公樓銷售面積下降10.8%，商業營業用房銷售面積下降13.1%。

截至7月底，大陸商品房待售面積4兆9,876萬平方公尺，比6月底減少286萬平方公尺。其中，住宅待售面積減少305萬平方公尺，辦公樓待售面積增加23萬平方公尺，商業營業用房待售面積減少21萬平方公尺。

大陸國家統計局今（14）日發布1-7月全國房地產開發投資和銷售情況。中新社資料照
大陸國家統計局今（14）日發布1-7月全國房地產開發投資和銷售情況。中新社資料照
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