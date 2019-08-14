人民幣兌美元中間價結束九連貶

2019-08-14 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中國外匯交易中心網站披露，今（14）日人民幣兌美元中間價升值14個基點，報7.0312，結束9連貶。

昨（13）日人民幣兌美元中間價報7.0326，16:30收盤價報7.0669，23:30夜盤收報7.0558。

13日晚間，離岸人民幣兌美元拉升逾1,000點，升破7.0關口。截至14日淩晨5:00，離岸人民幣兌美元報7.0126，較周一紐約尾盤漲904個基點。

美元指數13日上漲，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上漲0.43%至97.8130。

在消息面上，大陸商務部的消息顯示，13日晚間，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話。中方就美方擬於9月1日對大陸輸美商品加徵關稅問題進行嚴正交涉。

據新華財經報導，美國貿易代表辦公室表示，川普政府將推遲原定於下月開始對包括筆記型電腦和手機在內的某些大陸產品徵收10%的關稅。

13日的數據顯示，今年1-7月大陸實際使用外資持續穩定增長，其中7月當月實際使用外資548.2億元人民幣，年增8.7%，創年內最快增速。

國家外匯局副局長陸磊日前表示，跨境資金流動將保持總體穩定，將繼續保持外匯管理政策的連續性、穩定性，保障企業和個人等市場主體正常的用匯需求。

人行行長易綱也表示，不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要，貿易摩擦可能會給人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但噪音過後，人民幣將回歸穩定。