煞不住 陸產車銷量續降

2019-08-14 01:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年前7個月中國汽車產銷分別完成1393.3萬輛和1413.2萬輛，產銷量比去年同期分別下降13.5%和11.4%，產銷量降幅比前6個月分別收窄0.2和1個百分點。

中新社報導，中國汽車工業協會12日發布汽車工業經濟運行最新情況。7月，中國汽車產銷同比降幅繼續收窄，產銷量分別完成180萬輛和180.8萬輛，比上月分別下降5%和12.1%，比上年同期分別下降11.9%和4.3%，同比降幅比上月分別縮小5.4和5.3個百分點。

從7月產銷數據完成情況看，產銷呈現同比下降，雖然整體降幅繼續收窄，但是行業產銷整體下降態勢沒有根本改變。7月進入傳統汽車銷售淡季，環比呈現下降。本月僅SUV和客車同比呈現增長，其餘車型均呈下降。

此外，受上月新能源補貼退坡過渡期結束的影響，7月新能源乘用車銷量出現大幅下滑，直接影響新能源車整體增速。1月至7月，新能源汽車產銷70.1萬輛和69.9萬輛，同比增長39.1%和40.9%，增速比1月至6月略有回落，比上年同期大幅回落。

今年前7月，汽車銷量排名前十位的企業（集團）共銷售1263.9萬輛，佔汽車銷售總量的89.4%。在汽車銷量排名前十位的企業中，與上年同期相比，長城和華晨汽車銷量保持小幅增長，其他企業均呈下降。

中國汽車工業協會稱，從1月至7月產銷情況來看，汽車產銷整體仍處於低位運行。隨著國六車型的不斷增多，企業促銷力度會有所減小，觀望情緒有望得到改善。