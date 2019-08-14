上海開放外商 可獨營境外旅遊

2019-08-14 01:41 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海報導



上海市副市長許昆林13日宣布上海市新一輪服務業擴大開放。 圖／取自上海發布 分享 facebook 上海市宣布新一輪服務業擴大開放，上海市副市長許昆林13日表示，將擴大QDII境外機構投資、開放跨境貿易人民幣融資和再融資服務，以及放寬外資服務業市場准入限制，包括開放外商獨資經營中國公民出境旅遊等。

這是繼「外資33條」、「上海擴大開放100條」之後，上海再推出新一輪的服務業擴大開放，主要共七大類40項措施。

「開放是上海最大的優勢，而服務業開放更是重中之重。」上海市副市長許昆林表示，新一輪的服務業擴大開放將對標國際最高標準，大幅度放寬市場准入，加快服務業更寬、更深層次擴大開放。

上海新一輪服務業擴大開放40條，首要是放寬服務業外資市場准入限制。包括開放外商申請在滬設立投資性公司，並降低投資准入門檻，以及取消對外資要求在中國境内已設立外商企業的數量要求。

最受矚目的是旅遊服務業對外開放，允許在滬設立的外商獨資經營旅行社試點經營中國公民出境旅遊業務（赴台灣地區除外），這將打破中國組團社壟斷市場。另外，對跨國公司地區總部中的連鎖企業，開放「一照多址」全市試點。

同時，開放外商投資企業在上海享有國民待遇，保障投資許可條件與內資一致；另外，推動出版業對外開放，允許在上海國家音樂産業基地、張江國家數字出版基地、金山國家綠色創意印刷示範園區及自貿試驗區保稅區内，允許外商投資音像制品制作，但限中外合作，中方並掌握經營主導權和内容終審權。

上海市副市長許昆林強調，開放措施提出在自貿試驗區先行先試，進行壓力測試；尤其是自貿試驗區新片區，更要大膽闖、大膽試、自主改，樹立服務業開放的新標杆。

另外，針對金融服務業鬆綁投資共有5項，其中，合格境內機構投資者（QDII）主體資格範圍，將擴大納入境內外機構在上海市發起、設立的投資管理機構；大力發展綠色信貸，開展銀行業存款類金融機構綠色信貸業績評價。

設立人民幣跨境貿易融資和再融資服務體系，爲跨境貿易提供人民幣融資服務；支持擴大知識産權質押融資，探索推動無形資産融資租賃業務；加快大宗商品現貨市場建設，支援金融機構爲大宗商品現貨提供相關金融服務等。

上海也進一步實施跨境服務貿易高水準對外開放，包括加大對境外旅客購物離境退稅支持力度，探索擴大離境退稅標的物範圍，以及在國際貿易單一窗口增設服務貿易專區，積極拓展服務貿易出口退稅功能等。

此外，新一輪服務業擴大開放還包括，搭建開放型貿易便利化服務體系，深入推進跨境電子商務綜合試驗區建設，允許跨境電商零售出口採取「清單核放、彙總統計」方式辦理報關通關。

試點建設數字貿易交易促進平台，發展與國際標準相接軌的數字版權確權、估價和交易流程服務；還有，將允許境外專業人才在自貿試驗區參與相關職業資格考試，並在自貿試驗區範圍內執業。