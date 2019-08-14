香港旅遊業 近兩月平均收入跌8成

2019-08-14 01:40 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



香港三個旅遊業工會12日發布的有關旅遊業從業者問卷調查顯示，近兩個月來，受訪者平均收入跌幅接近八成，逾一成受訪者收入為零。

新華社報導，港九勞工社團聯會旗下香港導遊總工會、香港領隊總工會和香港旅遊服務業員工總會當日舉行聯合發佈會，公佈「當前香港旅遊業僱員狀況」調查問卷結果。三個旅遊業工會本月初進行問卷調查，約1012名旅遊業者完成問卷。

受訪者普遍表示，與去年同期相比，自6月以來，接待的旅遊團數量平均下跌超過70%，收入平均下跌約75%。其中，四成受訪者表示，收入下跌超過90%；逾一成受訪者表示收入為零；超過九成的受訪者對香港未來一年的旅遊業前景感到擔憂。

香港導遊總工會理事長黃嘉毅表示，今年上半年各項旅遊業數據表現良好，但示威行動導致七八月份香港旅遊旺季變為「寒冬」。往年同期，導遊平均每月接待12至15個旅遊團，今年受示威活動影響，內地、東南亞、歐美等地紛紛取消旅遊團。不少導遊8月成團數為零。

香港領隊總工會理事長劉振遠強調，當前香港旅遊業狀況比「非典」時期更糟糕。他擔憂，不少從業者打算借旅遊旺季儲蓄收入，以應對旅遊淡季。如果情況繼續惡化，從業者可能工作、生活都受到影響，旅遊業人才可能大幅流失。

港九勞工社團聯會主席林振昇表示，希望香港特區政府能推出紓困措施，幫助業界走出困境。他建議，特區政府設立旅遊業僱員技能增值計劃，為失業或者開工不足的從業者提供貸款等。