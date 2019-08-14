茂名龍眼 產量略減價格貴

2019-08-14 01:40 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東茂名龍眼目前已採收結束。據當地水果管理部門介紹，今年龍眼總產量較去年略有減少，但價格翻了一番，售價全程持續高位。

中新社報導，茂名有「中國水果第一市」美譽，也是世界最大的龍眼生產基地，目前全市龍眼種植面積約78萬畝，主要品種有儲良廣眼、石硤等，其當家品種儲良廣眼以果大、肉厚、甜脆、風味獨特而聞名海內外。

茂名市水果局表示，今年茂名龍眼形勢大好，雖然總產量比去年略有減少，少部分種植散戶減產減收，但大部分果場出現增產增收。

龍眼俗稱「元肉」，除了鮮果銷售外，還可製乾、製罐、煎膏等，經深加工後的「元肉」，售價比龍眼鮮果要高出好幾倍。

茂名大眾果業負責人稱，今年龍眼成熟較往年略早，6月初開始採摘上市，銷售價格為每千克30元人民幣，中後期售價也在每千克24元人民幣至26元人民幣之間，變化幅度不大。

電白某果場場主麥明表示，今年該果場龍眼產量達500多噸，較往年減少。因為天氣炎熱，整個採收期比較快速，所有來自香港、澳門、福建、四川以及周邊城市的經銷商，都是親自到果場下單、打包、發貨，省時省力，讓龍眼銷售渠道變得簡單便捷。

茂名龍眼主要銷往華中和華南地區，同時也出口美國、加拿大、日本及東南亞等國家和地區。