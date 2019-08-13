TCL李東生：面板業走出低谷 至少兩三年

2019-08-13 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



全球顯示面板業正處於低谷期，TCL集團董事長李東生13日認為，全球顯示面板業的低谷期還有兩三年，產業集中度將會提高，行業併購重組是必然；而他對行業裡一些面板業重組機會是「有想法」的，但併購是高度保密，無法透露進一步情況。

第一財經日報報導，李東生13日在半年業績交流會上表示，面對哀鴻一片的全球面板業，李東生預計產業低谷期至少延續兩三年，從中長期看，最終將達到產銷平衡，理由有以下幾個：一是傳統顯示市場的需求仍在增長，如果每年面積增長10%，就可消耗一條新增11代線的產能；二是新增顯示需求，例如商用顯示、智慧螢幕；三是海外新興國家市場，像印度去年彩電銷量1200萬台，仍有成長空間；四是技術創新，例如疊螢幕液晶電視，性能與OLED電視相仿，一台產品消耗兩塊螢幕，又如AMOLED的折疊、全柔性、螢幕下照相等技術。因此，他對中長期前景看好。

李東生指出，TCL集團旗下華星光電已累積了技術與經驗，上半年TCL集團又有人民幣60多億元現金，所以有能力去做併購、整合，「找我們的人很多，我們在評估」，李東生認為，併購將圍繞主業來做，同時要保證對企業短中長期的影響是可控的。

華星光電已是全球第四大液晶電視面板供應商，隨著深圳11代線年底滿產，下半年行業排名將「坐三望二」，榮耀日前發布智慧螢幕備受矚目，李東生表示，TCL華星與主流彩電企業都有合作，華為接下去會有65吋產品，TCL華星是電視面板供應商之一。

上半年受電視面板價格下跌影響，華星光電銷售收入人民幣163億元，年增33.5%；但淨利潤人民幣10.2億元，年減7.8%。

小尺寸面板成為主要增長動力，上半年武漢6代LTPS－LCD生產線滿產，產量每月5.5萬片基板，主要客戶是三星、華為、小米，銷量、銷售收入、淨利潤均與上年相比增長超3倍。

不過，目前中小尺寸柔性OLED面板產能擴張很快，TCL集團12日晚間公告，武漢華星6代柔性AMOLED生產線預計2019年第4季量產；深天馬則公告，已簽約在廈門建設6代柔性AMOLED生產線，總投資不超過480億元。

IHS分析師吳榮兵認為，未來大陸AMOLED產能逐步提高，預計會對供需關係有較大影響，可能會進一步擠壓LTPS－LCD等其他技術的生存空間。