親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

恐怖暴雨原因曝光 氣象局示警清晨中南部恐還有一波

攻擊成聖的是喜劇核心 博恩與鄭南榕「地獄哏」

TCL李東生：面板業走出低谷 至少兩三年

2019-08-13 21:24聯合報 記者林宸誼╱即時報導

全球顯示面板業正處於低谷期，TCL集團董事長李東生13日認為，全球顯示面板業的低谷期還有兩三年，產業集中度將會提高，行業併購重組是必然；而他對行業裡一些面板業重組機會是「有想法」的，但併購是高度保密，無法透露進一步情況。

第一財經日報報導，李東生13日在半年業績交流會上表示，面對哀鴻一片的全球面板業，李東生預計產業低谷期至少延續兩三年，從中長期看，最終將達到產銷平衡，理由有以下幾個：一是傳統顯示市場的需求仍在增長，如果每年面積增長10%，就可消耗一條新增11代線的產能；二是新增顯示需求，例如商用顯示、智慧螢幕；三是海外新興國家市場，像印度去年彩電銷量1200萬台，仍有成長空間；四是技術創新，例如疊螢幕液晶電視，性能與OLED電視相仿，一台產品消耗兩塊螢幕，又如AMOLED的折疊、全柔性、螢幕下照相等技術。因此，他對中長期前景看好。

李東生指出，TCL集團旗下華星光電已累積了技術與經驗，上半年TCL集團又有人民幣60多億元現金，所以有能力去做併購、整合，「找我們的人很多，我們在評估」，李東生認為，併購將圍繞主業來做，同時要保證對企業短中長期的影響是可控的。

華星光電已是全球第四大液晶電視面板供應商，隨著深圳11代線年底滿產，下半年行業排名將「坐三望二」，榮耀日前發布智慧螢幕備受矚目，李東生表示，TCL華星與主流彩電企業都有合作，華為接下去會有65吋產品，TCL華星是電視面板供應商之一。

上半年受電視面板價格下跌影響，華星光電銷售收入人民幣163億元，年增33.5%；但淨利潤人民幣10.2億元，年減7.8%。

小尺寸面板成為主要增長動力，上半年武漢6代LTPS－LCD生產線滿產，產量每月5.5萬片基板，主要客戶是三星、華為、小米，銷量、銷售收入、淨利潤均與上年相比增長超3倍。

不過，目前中小尺寸柔性OLED面板產能擴張很快，TCL集團12日晚間公告，武漢華星6代柔性AMOLED生產線預計2019年第4季量產；深天馬則公告，已簽約在廈門建設6代柔性AMOLED生產線，總投資不超過480億元。

IHS分析師吳榮兵認為，未來大陸AMOLED產能逐步提高，預計會對供需關係有較大影響，可能會進一步擠壓LTPS－LCD等其他技術的生存空間。

上半年，日韓面板企業均出現虧損，今年7月三星將一條月產能為12萬片玻璃基板的8.5代液晶面板線關停，代表行業進入穀底。市場近期還傳言LGC將出售偏光片業務，進一步證明了全球半導體顯示產業鏈加速向大陸遷移的趨勢。

TCL集團董事長李東生。圖/第一財經日報
TCL集團董事長李東生。圖/第一財經日報
分享

人民幣半導體印度

相關新聞

陸央行官員：人民幣現在價位適當 中長期將是強勢貨幣

2019-08-13 16:08

大陸央行官員：貨幣政策仍有很大空間

2019-08-13 21:31

香港機場運能尚未恢復 深圳機場漲停

2019-08-13 20:39

中國理財網貸平台又爆雷 證大諮詢裁員數千人

2019-08-13 15:41

滬指低收17點 再失2800關

2019-08-13 15:17

機械工業聯合會預測 增加值6%

2019-08-13 02:10

滴滴、萬達 推「出行+酒店」合作

2019-08-13 02:10

創博會開幕 5G應用成主角

2019-08-13 02:10

進博會預告 科技新品亮相

2019-08-13 02:10

天津港保稅區 推無人機產業鏈

2019-08-13 02:10

瑞銀證：大陸明年GDP成長 恐跌破6

2019-08-12 23:49

潘功勝：人民幣不會無序貶值

2019-08-12 23:28

大陸新增社會融資 腰斬

2019-08-12 23:28

陸7月整體手機出貨 下滑7.5%

2019-08-12 23:28

香港股市創逾7個月新低 成交不足港幣590億元

2019-08-12 19:40

潘功勝：市場化改革 續增強人民幣匯率彈性

2019-08-12 17:39

任正非：華為過去是為賺小錢 現在是為戰勝美國

2019-08-12 16:38

網路問答「知乎」完成約4.5億美元融資 快手、百度攜手

2019-08-12 16:32

手機業下滑 大陸首7月手機出貨量跌5.5%

2019-08-12 16:31

五糧液股價大漲 台灣節目分析：大陸人經濟不好借酒澆愁

2019-08-12 16:07

瑞銀：大陸明年經濟增速估降至5.8%

2019-08-12 15:22

華為將投資8億美元 在巴西建5G設備工廠

2019-08-12 12:24

中國新能源車銷售 三強出列

2019-08-12 11:59

美禁令寬限將到期 華為拉貨台廠忙翻

2019-08-12 11:59

滬指半日升19點 深成指升68點

2019-08-12 11:42

連8個月增持 境外機構持有大陸債券逾9兆元

2019-08-12 10:55

中金：人行將適度放鬆貨幣政策 今年下調利率降準

2019-08-12 10:39

滬指早盤漲0.26% 貴州茅台重返千點

2019-08-12 10:16

人民幣中間價連三日破7 匯率續波動

2019-08-12 10:00

行銷兩岸博物館 文創新藍海

2019-08-12 02:39

「娃哈哈」接班人宗馥莉：人才、科研強 企業硬基礎

2019-08-12 00:39

7.3 是人民幣下個關口？

2019-08-12 00:38

大陸．資金．對策／台商大陸境內資金匯出分析

2019-08-11 23:42

陸新能源車銷售 三強出列

2019-08-11 23:18

代工生產…陸雙資質企業求生新模式

2019-08-11 23:17

義烏耶誕商機 出貨火熱

2019-08-11 23:15

中國GDP恐陷6％保衛戰 學者列4大關鍵加速惡化

2019-08-11 20:38

陸企人物／「喜茶」要當酷品牌 聶云辰：要想顧客未來喜好

2019-08-11 13:27

華為突圍 砸重金巴西設廠

2019-08-10 23:09
看更多

熱門文章

女大生出門找工作消失12年 父母散盡家產尋人「竟在垃圾堆裡」

2019-08-13 10:52

反送中示威者擠爆！ 香港機場宣布所有航班暫停辦理登機

2019-08-13 17:58

停飛結束 香港機場恢復作業

2019-08-13 07:24

人民日報：民進黨和台獨介入香港暴亂證據確鑿

2019-08-13 10:57

逛動漫展發現男老闆秘密 他拍照發文結局悲劇了…

2019-08-13 10:17

香港「反送中」衝突升級 美譴責暴力、促各方克制

2019-08-13 02:27

林鄭月娥哽咽 反問是否忍心香港跌入粉身碎肺的深淵

2019-08-13 10:49

香港機場癱瘓 港澳辦：恐怖主義苗頭已現

2019-08-13 00:21

香港機場再度聚集示威者 千人反送中

2019-08-13 15:13

富人資產大出逃、挪移資金出境⋯⋯反送中100天，香港恐將上演「現代版天安門」

2019-08-13 11:17

反送中示威者擠滿香港機場 旅客離境受阻爆衝突

2019-08-13 16:56

不斷更新／香港暫停登機 台港航班異動看這裡

2019-08-13 20:10

香港多間醫院醫生護士靜坐 稱遲早有人死亡

2019-08-13 15:48

林鄭月娥閃躲提問 記者砲火四射問她幾時死

2019-08-13 20:09

美媒：面對香港問題 習近平沒有好的選擇

2019-08-13 20:12

央視主播稱國泰「不作不死」 大陸網友瘋狂按讚

2019-08-13 12:57

3個沒有用…港府和港澳辦定調有異 亂局難退燒

2019-08-13 00:02

彭博經濟學家：香港要擔心的事 遠不止經濟衰退

2019-08-13 19:51

中情局有否介入香港示威？ 陸外交部：美國煽風點火

2019-08-12 23:07

反送中衝突不斷 港警坦承：民眾已對警方「存有情緒」

2019-08-13 17:18

香港機場今天恢復運作 但仍取消逾300航班

2019-08-13 09:49

經濟解析／香港政治危機未了 經濟危機即將上演

2019-08-13 09:57

港風暴 警喊話「未到恐怖主義程度」

2019-08-13 00:17

香港機場再現反送中示威集會 旅客離境受阻怒火燒

2019-08-13 17:01

一芳風波》85度C、吳寶春都跌過的坑，一芳為何「摔更重」釀成史上最大品牌危機？

2019-08-13 11:31

小英質疑3首長赴陸「偷跑」 楊鎮浯批：該關心不關心

2019-08-13 14:42

香港醫護罷工 怒批港警重演六四

2019-08-13 00:26

蔡總統指示人道救助個案港民 外交部發表聲明

2019-08-13 12:10

港警首度承認用過期催淚彈 不公布數量

2019-08-12 21:46

新華社點名禍港亂港頭目 黎智英、李柱銘、黃之鋒入列

2019-08-13 17:51

港抗爭加劇 衝擊跨國企業

2019-08-12 23:33

港人傳周五發動大擠兌

2019-08-12 23:26

桃園往返香港航班今預估影響35架次

2019-08-13 09:03

反送中號召再塞爆機場 國泰今取消逾210航班

2019-08-13 13:16

聯合國發聲 促港府就警方過度動武展開獨立調查

2019-08-13 19:21

環時總編輯：武警深圳集結是對港暴力分子嚴正警告

2019-08-13 14:21

德媒：香港局勢惡化 北京剩兩條路可走

2019-08-13 20:44

香港機場聚集五百多人 籲警察「還眼」高唱悲慘世界

2019-08-13 14:44

新華社羅織反送中頭目名單 黃之鋒黎智英等入列

2019-08-13 16:31

貿易戰與反送中升溫 肇因北京零和世界觀不願自省

2019-08-13 19:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top