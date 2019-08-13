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天津港保稅區 推無人機產業鏈

2019-08-13 02:10聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

天津港保稅區管委會表示，目前，該區共有無人機企業30餘家，涵蓋無人機技術研發、生產製造、飛行培訓、監管應用等，已形成了較為完整的無人機產業鏈和產業聚集效應。

中新社報導，天津港保稅區發展無人機產業基礎條件非常完備，並從區域上分為空港無人機片區和臨港無人機片區。除臨港區域成立無人機服務中心外，中國民航科技產業化基地在空港區域成立了「京津冀無人機產業技術創新戰略聯盟」。他們為無人機企業提供資源對接、申請政策、組織專題活動等。

同時，空港區域還設有半徑1.5公里、高度150米的無人機臨時飛行空域，該空域為企業提供無償使用服務，可滿足無人機（包括多旋翼機）研發、生產製造、維護保養、飛行培訓等業務空域需求。

此外，空港無人機片區還引進民航大學研發的ADS-B空域監控設備，建立無人機飛行監控中心，延伸對無人機企業的配套服務。

天津港保稅區無人機飛行服務中心，位於保稅區臨港區域，是中國華北地區唯一可以提供「飛行空域使用」、「計劃報備申請」、「資質檢測認定」等專業服務的無人機產業平台。

該服務中心具備30.9平方公里的合法空域，可試飛高度達200米，擁有東西向、南北向雙向跑道，長度均超400米，並建有100平方米的專業直升機停機坪，同時配備500平方米機庫。優秀的飛行環境可滿足旋翼機、固定翼、直升機等多種無人機型起降飛行需求。 天津港保稅區航空產業支持中心相關負責人表示，航空產業是保稅區優勢和支柱產業之一，區域得天獨厚的航空產業基礎條件為無人機產業發展不斷注入新鮮活力。未來，保稅區將在空港、臨港良好的空域和保障資源基礎上，進一步優化無人產業專業保障環境，提升無人機綜合服務能力，吸引更多無人機企業在此入駐，形成成熟的產業矩陣。

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