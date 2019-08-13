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進博會預告 科技新品亮相

2019-08-13 02:10聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

可在玻璃上投射全息影像的透明投影膜、首屆進博會明星展品「金牛座」的姊妹「雙子座」、「按需印刷」解決方案、「無人倉庫」……在日前舉行的第二屆進口博覽會裝備展區展前供需對接會上，全球企業前來「預告」即將在華亮相的科技新品，尋找中國經濟高質量發展的新機遇。

新華社報導，裝備展區專業性強，往往需要供需雙方多輪談判後才能最終成交，提前對接變得尤為重要。記者在現場看到，200多名全球參展商和全國的採購商積極尋找心儀的合作夥伴，開展了熱烈的洽談。

作為首屆進博會最大的展品，最終花落長三角民營企業的「金牛座」龍門銑床一直以來備受關注。在對接會上，記者了解到，「金牛座」的姊妹「雙子座」將乘第二屆進口博覽會的東風，首次走出歐洲、上演中國首秀。第二屆進博會招展夥伴之一的中國機床總公司總裁梁楓介紹，與「金牛座」靜態展示不同，「雙子座」龍門銑床將在今年的展會現場開展動態展示，向中外觀眾大顯身手。

來自德國的永恆力叉車公司在首屆進博會上收穫了多個訂單，永恆力叉車（上海）有限公司市場部總監鮑文彥介紹，企業今年將帶來全新的自動化方案，並展出亞洲首發的料箱型堆垛機，幫助中國物流企業提升運營效率。

富士膠片（中國）投資有限公司總經理武富博信表示，企業從去年的首屆進口博覽會上收穫頗多，決定將展位從去年的300平方公尺擴展到400平方公尺，並計畫在11月的第二屆進博會上中國首秀防霧膜等新科技。「首屆進博會上展台的觀眾超過1萬人，遠超我們的預計，而這些觀眾大多是有真實採購意向和採購權的企業中高層。」

首屆進口博覽會交易採購成果豐碩，按一年計，累計意向成交578.3億美元，其中，智能及高端裝備展區意向成交164.6億美元，是成交最為活躍的展區之一。

上海

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