創博會開幕 5G應用成主角

2019-08-13 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第四屆中國創業創新博覽會（簡稱創博會）12日在內蒙古自治區烏蘭察布市啟幕。與歷屆創博會不同的是，今次創博會5G已經成為主角。

中新社報導，本屆創博會主題為「5G改變社會，科技引領未來」，主辦方在開幕儀式前就做足了關於5G的「功課」，眾多參會嘉賓不僅在現場體驗到5G手機帶來的速度感，還現場參觀了AR博物館、5G動感仿生機器人以及智能視頻雲、新能源飛機等。

值得一提的是，本次創博會上還推出了高科技元素的5G產品--生態建築「曼陀羅生態屋」以及「5G無人駕駛」、「智能試衣間」等。參會賓客孫林說，就像參加了一次高科技博覽會，非常過癮。

業界人士表示，2019年是中國5G商用元年，5G全方位滲透到實體經濟各領域，將帶來整個社會創新質的飛躍，形成超萬億元的產業規模，對新興產業發展及傳統產業轉型升級將產生巨大的推動。

這次創博會共設置5G創新應用展廳、雙創博覽會成果發佈路演廳、智慧文旅健康展廳和內蒙古雙創成果展廳四大主題展廳，集中展示中國創業創新領域優秀項目、產品、技術等，重點展示5G賦能各行業領域的創新應用。

「科技改變社會，創新引領未來」。烏蘭察布市委書記杜學軍在當天的開幕儀式上表示，5G讓人們步入了一個萬物互聯的精彩世界，也讓烏蘭察布充滿新的希望。烏蘭察布將依託北方大數據基地，堅持變道發展，利用交通便捷、離北京近等地理自然優勢，直接對接5G，縮短髮展差距，搶占制高點。

北京大學教授、工業和信息化部原副部長楊學山表示，「中國5G部署的應用，已經走在世界的前頭，走在前頭意味著我們進入無人區」。楊學山建言，「怎麼才能少走彎路，根本的一條就是問題和價值走向，我們不是一味追求某種技術，要把解決問題的方式把握住」。