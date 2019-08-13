滴滴、萬達 推「出行+酒店」合作

2019-08-13 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



滴滴出行與萬達酒店日前在北京舉行戰略合作發佈會，表示雙方將打通出行與酒店領域的資源，為用戶提供高端的一站式服務。

中新社報導，在滴滴出行的線上召車平台上，除了出租車以及價格和出租車相近的「快車」外，還有單價更高的「禮橙專車」和「豪華車」。

滴滴方面表示，在用戶越來越看重出行品質的情況下，網約車市場高端服務需求持續增加。2019年7月，禮橙專車的新用戶同比增長超過60%。此番與萬達合作，滴滴重要的目的之一就是進一步拓展網約車的高端市場。

滴滴平台數據顯示，其禮橙專車和滴滴豪華車以萬達酒店為起始點的日均訂單超過2萬單。為了改變商旅用戶以往安排行程時需要切換多個軟件來訂房、預約用車的狀況，滴滴和萬達將通過此次合作簡化流程。未來，用戶可在萬達酒店微信公眾號內使用滴滴叫車，雙方將逐步提供「酒店住房+專車」的打包套餐。

滴滴出行高級副總裁付強表示，滴滴希望攜手萬達酒店，共同探索跨行業的線上線下創新模式，讓用戶有更加美好的一體化「出行+酒店」服務體驗。 萬達酒店及度假村總裁寧奇峰表示，萬達希望通過此次合作，將服務從為賓客提供高品質的入住體驗延伸到出行的更多場景。