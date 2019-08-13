機械工業聯合會預測 增加值6%

2019-08-13 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國機械工業聯合會日前預測，2019年中國機械工業全行業經濟運行壓力雖然較大，但利好因素依然存在。初步預計全年經濟運行總體將比較平穩，工業增加值力爭達到6%左右，營業收入、利潤總額及進出口貿易保持適度增長。

中新社報導，中國機械工業聯合會表示，今年以來受汽車行業的影響，中國機械行業經濟運行承受了一定壓力，雖然主要指標仍在合理區間，但面臨形勢的嚴峻程度超過年初預期。6月中國機械工業運行趨勢指數為98.24，已連續第四個月位於臨界值以下，未來行業運行仍有下行壓力。

與此同時積極的因素也在積累，隨著推動深挖國內市場潛力、拓展擴大最終消費、穩定製造業投資、提升產業基礎能力和產業鏈水平等政策措施的實施等，中國機械工業經濟運行環境將有所改善。

故此，對於下半年中國機械工業主要分行業的發展有如下判斷：汽車行業作為機械工業第一大分行業，在促進汽車消費政策的帶動下，下半年產銷量降幅將逐步收窄，運行形勢有所改善。

電工電器行業作為機械工業第二大分行業，發電設備產銷形勢難有大幅改變，但輸變電產品的產銷在相關建設項目的帶動下將有明顯改善。

石化通用設備行業作為機械工業第三大行業，在石化行業投資回升的帶動下運行形勢良好，預計全年都將保持平穩較快增長。

重型礦山行業主要服務於鋼鐵、煤炭、有色、建材等能源原材料行業，由於這些行業經濟效益好轉，投資需求增加，當前重型企業訂單比較充足，預計2019年全年將實現穩中有升的運行態勢。

機床工具行業處於轉型升級的關鍵時期，市場需求處於波動狀態，企業發展遇到較大困難。今年以來市場需求下滑，出現了訂單下降、用戶延遲提貨現象，預計下半年仍將延續下行的走勢。

工程機械經過近兩年高速增長，有關指標處於高位，但在國家加大基礎設施建設的帶動下，仍將保持一定幅度增長。

農業機械行業隨著農機保有量持續提高，近兩年行業運行低迷。但近期國家出台了一系列支農惠農的政策、農機購置補貼保持穩定，預計下半年農機行業有望實現微增長。