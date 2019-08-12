潘功勝：市場化改革 續增強人民幣匯率彈性

2019-08-12 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中國人民銀行（大陸央行）副行長、國家外匯管理局局長潘功勝今（12）日撰文指出，美國將大陸列為「匯率操縱國」，不會改變大陸的外匯管理政策的連續性、穩定性，金融改革仍將持續深化，金融開放仍將持續擴大。仍將一如既往，堅定不移地走大陸特色的發展之路。

金融時報報導，潘功勝表示，2005年7月以來，大陸的人民幣匯率形成機制改革持續推進，人民幣匯率的形成機理和調整方式越來越市場化，人民幣匯率彈性越來越強，金融機構和市場主體也越來越適應人民幣匯率的波動和調整，各類避險工具也越來越多，人民幣國際化程度不斷提高。

針對美方認定中方為「匯率操縱國」，潘功勝認為，是保護主義和單邊主義背景下的政治操作，將成為國際金融史上典型的荒唐案例。國際貨幣基金近日發布中國年度第四條款磋商報告，延續2015年以來基本判斷，重申人民幣匯率水平與經濟基本面基本相符，這也充分證實美方相關指責毫無根據、站不住腳。

潘功勝表示，近期人民幣匯率短期調整，是金融市場對美方意外宣布超預期關稅措施的自發應激反應。2018年4月以來，美國挑起和不斷升級對華經貿摩擦已成為影響人民幣匯率短期走勢的首要因素。