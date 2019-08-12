任正非：華為過去是為賺小錢 現在是為戰勝美國

2019-08-12 16:38 世界日報 記者 世界日報 記者 林宸誼 ／北京12日電



華為總裁任正非在員工內部郵件中表示，華為有信心全面補好「爛飛機」上的「洞」，承受美國的打擊，「過去我們是為了賺點小錢，現在是為了要戰勝美國，我們一定要有宏大心胸，容納天下人才，一起來進行戰鬥。」

新浪財經報導，華為最新內部郵件顯示，華為於7月31日舉行「千瘡百孔的爛伊爾2飛機（二戰時期蘇聯最好的攻擊機，號稱坦克殺手）」戰旗交接儀式，任正非在儀式上做了題為「鋼鐵是怎麼煉成的」的講話，內容以電郵(2019)078號文面向全體員工發布，任正指出，華為終端業務「油箱」被打爆（晶片是發動機，生態是油箱），還來不及建立起生態，可能會遭遇艱難的「長征」。

任正非在講話中強調，要把「人才燈塔」亮起來，吸收更多的「丙種球蛋白」進入華為的人才系統和組織平台，五年以後，要打造出一支迎接勝利的隊伍。

要迎接什麼樣的勝利？任正非認為不是5G，5G只是小兒科，人工智慧才是大產業，才是華為發展的戰略要地。在人工智慧發展的三個核心要素中，美國有超級計算，有超級儲存，但沒有超速聯接，如果又不用5G的話，一定會落後一步。

任正非還強調，華為有信心全面補好「爛飛機」上的「洞」，承受美國的打擊，「華為這個『二愣子』經歷一個全球最強大的國家機器的瘋狂打壓還沒有死，活下去就是勝利。」

事實上，華為9日在全球開發者大會上，向全球發布了自己的作業系統「鴻蒙」（Harmony OS），這是全世界第一個基於微內核的全場景分散式作業系統。

但是沒有生態的作業系統孤掌難鳴，也因此華為終端業務CEO余承東表示，「當華為在大陸還很小的時候，就出海了，做到了海外第一，在海外的市場遠遠超過大陸，大陸互聯網公司決心不夠，其實在國內做的好，在海外也一定能做好」，他並呼籲「大陸互聯網公司一起出海。」

余承東指出，實踐證明，華為有一支能打勝仗的隊伍，集中兩年的關鍵時間即完成鴻蒙系統的開發，鴻蒙不僅可以替代安卓，也同時支援全球現有標準，在情非得已的情況下，可以在一夜之間，將所有華為手機都升級為鴻蒙系統。