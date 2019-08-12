美禁令寬限將到期 華為拉貨台廠忙翻

2019-08-12 11:59 世界日報 綜合報導



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美國商務部對華為禁令90天寬限期將在美東時間17日到期，由於美方態度仍混沌，華為趕在倒數一周擴大拉貨，台灣供應鏈急單湧入忙翻天，大立光產能衝上滿載，本月營收挑戰60億元（約1.8億美元）新高；台積電、健鼎、穩懋等同步受惠，短線業績衝高可期。

業界認為，華為後續訂單動能端視美方對禁令的態度，若寬限期結束，美方從嚴管制，初期對台廠釋單力道恐受影響，但華為已加速零組件「去美化」腳步，中長線來看，仍會要求台灣供應鏈擴大產能布建支援，給台廠的訂單應「只增不減」。

美國封殺華為，華府於美東時間5月20日通過給予美企90天寬限期因應，於寬限期內仍可與華為往來，該寬限期將在美東時間17日到期，本周進入倒數關鍵一周。

供應鏈透露，由於美方對華為禁令的下一步態度尚不明朗，華為趕在寬限期屆滿前大舉備料，以因應可能的變數。

其中，大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，近期進入蘋果新iPhone拉貨期，又有華為急單挹注，大立光產能滿載，全力拚出貨。大立光7月合併營收54.73億元，月增34%，為十個月來高點，大立光表示，目前產能滿載，「預期8月會比7月好。」

外界預期，隨著華為寬限期限將至，關鍵最後一周，持續強化對台廠拉貨力道，大立光同步受惠，加上新iPhone出貨旺季，蘋果及非蘋拉貨火力全開，大立光8月營收有望直攻「6字頭」，挑戰新高。

另外，華為旗下海思半導體擴大對台積電7奈米製程手機晶片和5G基地台處理器下單，挹注台積電營運之餘，並推升相關供應鏈成員包括晶圓檢測廠精測，以及日月光、矽品、京元電、矽格、聯詠、瑞昱、聯發科、矽創、立積等半導體廠近期訂單動能激增。

其他零組件方面，PCB廠健鼎、欣興近期來自華為訂單動能也相當強勁。欣興傳出獲海思包下新廠部分產能，7月營收優於市場預期。

健鼎供應華為中階智慧手機應用，主攻大陸內需市場，上季獲利季增約二成，每股純益2.45元，創九年同期新高，上半年每股純益4.5元，暫居上市櫃PCB族群每股獲利王，7月營收衝上歷史次高，優於市場預期，公司對本季傳統旺季樂觀看待。

全球砷化鎵代工龍頭穩懋近期也相當忙碌，本季產能滿載運作，公司預估本季營收季增率挑戰三成。