中國新能源車銷售 三強出列

2019-08-12 11:59 世界日報 綜合報導



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在不少造車新勢力還在為融資傷透腦筋時，背靠傳統車企的北汽新能源、奇瑞新能源、江鈴新能源這三家雙資質企業，已贏在起跑線上，今年上半年，銷量分別為6.6萬輛、2.7萬輛、1.1萬輛；反觀第一批進入造車新勢力的銷量，尚不足1萬輛。

資質有點像是政府核准的執照，指的是具備資格及滿足與資格相適應的品質要求；按照中國現行法規，新能源汽車生產企業必須取得兩個資質，產品才能生產銷售，一個是發改委有關汽車投資企業生產項目的備案，以及工信部主管的汽車生產企業准入資質。

每日經濟新聞報導，在拿到雙資質的企業中，北汽新能源、奇瑞新能源和江鈴新能源，都是所屬集團為布局新能源產業而投資建立的全新子公司，業內分析認為，除了資金以外，傳統車企在技術和供應鏈等各方面，都可以給予這些新能源汽車足夠的支持，同時傳統車企的品牌能讓消費者更易認可。

一位汽車行業分析師指出，儘管擁有一票難求的雙資質，但這些車企的情況卻不盡相同，有的還苦苦掙扎在量產的邊緣，「擁有雙資質只是造車的其中一步，還需面對資金、量產和售後品質等問題。」

目前在全中國，已經拿下雙資質的車企中，有北汽新能源、奇瑞新能源、江鈴新能源這樣有造車背景的老兵；還有像長江汽車、前途汽車、敏安汽車、金康新能源、雲度汽車、國能新能源、合眾新能源等這樣的新生。

但沒有靠山的雙資質車企，資金成為關乎生死的問題，例如長江汽車已有四個月沒有發放薪水；國金汽車以及前途汽車也傳出欠薪，一名業界投資人士指出，國金汽車正在尋求融資希望能緩解當下困境。

而長江汽車、敏安汽車、金康新能源等目前沒有推出量產車型，一名長江汽車相關負責人表示，乘用車專案仍在籌備階段，需要等待合適的時機，目前以商用車為主。

同樣處於量產車籌備階段的還有敏安汽車，這個拿到雙資質不久的新能源車企，鮮少出現在公眾視野之中，按照計畫，敏安汽車量產車將於2019年底或2020年初上市銷售。