連8個月增持 境外機構持有大陸債券逾9兆元
中央結算公司今（12）日公布，7月底大陸境外機構在中央結算公司託管債券規模人民幣1.69兆元，比6月底增加人民幣533.82億元，為連續八個月增持大陸債券。統計至7月底，大陸境外機構累計持有大陸債券突破人民幣2兆元（約新台幣9兆元）大關。中金公司分析，人民幣債券性價比較高，外資仍在加速配置。
證券時報報導，上海清算所的7月債券託管數據顯示，境外機構在上清所託管債券人民幣3,176.87億元，較6月底增加人民幣86.44億元。
中央結算公司全名為「中央國債登記結算有限責任公司」，是大陸國務院批准並出資設立的國有獨資中央金融企業，是承擔中央登記託管結算職能的國家重要金融市場基礎設施。
中金報告稱，人民幣債券性價比較高，外資仍在加速配置。在7月政策性金融債託管淨增量小幅為負的情況下，境外機構大幅增持近人民幣400億元政金債，成為當月政金債的第二大增持主體。
中金分析，從全球主要經濟體國債收益率情況看，目前多數經濟體國債收益率均已創2016年以來新低或接近2016年低位，大陸債市的收益率回落幅度落後全球，性價比凸顯。外資對大陸債券的配置需求繼續增強，從債券通數據看，境外機構7月交易量和淨買入量雙雙創歷史新高。
大陸國家外匯局公布上半年國際收支狀況顯示，今年上半年證券投資中，境外投資者增持大陸證券超過500億美元，大陸對外證券投資增加逾300億美元。大陸國家外匯局新聞發言人王春英表示，雙向投資中股票和債券均呈現增持，說明大陸資本市場雙向開放進一步促進資本市場交易和跨境資本流動，更好地滿足國內外投資者跨境配置資產的需求。
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