連8個月增持 境外機構持有大陸債券逾9兆元

2019-08-12 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中央結算公司今（12）日公布，7月底大陸境外機構在中央結算公司託管債券規模人民幣1.69兆元，比6月底增加人民幣533.82億元，為連續八個月增持大陸債券。統計至7月底，大陸境外機構累計持有大陸債券突破人民幣2兆元（約新台幣9兆元）大關。中金公司分析，人民幣債券性價比較高，外資仍在加速配置。

證券時報報導，上海清算所的7月債券託管數據顯示，境外機構在上清所託管債券人民幣3,176.87億元，較6月底增加人民幣86.44億元。

中央結算公司全名為「中央國債登記結算有限責任公司」，是大陸國務院批准並出資設立的國有獨資中央金融企業，是承擔中央登記託管結算職能的國家重要金融市場基礎設施。

中金報告稱，人民幣債券性價比較高，外資仍在加速配置。在7月政策性金融債託管淨增量小幅為負的情況下，境外機構大幅增持近人民幣400億元政金債，成為當月政金債的第二大增持主體。

中金分析，從全球主要經濟體國債收益率情況看，目前多數經濟體國債收益率均已創2016年以來新低或接近2016年低位，大陸債市的收益率回落幅度落後全球，性價比凸顯。外資對大陸債券的配置需求繼續增強，從債券通數據看，境外機構7月交易量和淨買入量雙雙創歷史新高。