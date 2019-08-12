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中金：人行將適度放鬆貨幣政策 今年下調利率降準

2019-08-12 10:39聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

針對周末大陸央行發布的2019年第2季中國貨幣政策執行報告，大陸大型投行中金公司今（12）日解讀稱，順著貨幣政策執行報告中增長不確定性上升的邏輯，人行有望適度放鬆貨幣政策。人行將繼續適度加大公開市場操作淨投放力度；預測今年下調公開市場操作（OMO）利率及存款準備金率（RRR）。

路透報導，中金報告稱，除短期內適度的逆周期調節外，長期看，大陸央行可能將繼續推進「金融供給側結構性改革」以應對大陸經濟所面臨的複雜結構性問題。大陸央行將主要集中推進以下三個方面的結構性調整：繼續推進利率市場化，即推動利率機制向「兩軌並一軌」發展；力求平穩推進中小銀行去槓桿，同時適當補充資本；通過定向流動性工具與其他激勵措施等，繼續引導信貸資金支持中小企業。

中金公司是「中國國際金融有限公司的簡稱」，是大陸第一家中外合資投資銀行、證券公司，為大陸的國家隊。主要負責股本與債務發行承銷、財務顧問。中金發布的金融報告具參考價值。

報告指出，與第1季相比，今年2季大陸央行對全球宏觀經濟形勢的判斷更趨謹慎。對大陸境內的判斷上，人行認為經濟「運行在合理區間」，不及第1季「好於預期」的評價。同時，通脹主要局限於食品與部分原材料、核心通脹下降。在1季報告中，大陸央行表示雖然全球經濟存在下行風險，但全球增長趨於「分化」。在2季報告中，大陸央行明確提示對全球經濟增長的擔憂，認為「發達經濟體增長動能有所減弱」，而「新興市場經濟體增長相對疲弱」。

由於對增長前景更為擔憂，央行在2季度報告的專欄4中專門討論「全球經濟增長疲弱，面臨下行風險」的問題。具體看，隨著去年減稅措施的提振作用消退，今年美國經濟增長出現放緩跡象。往前看，貨幣政策執行報告中主要提出對以下風險的擔憂：地緣政治風險、英國脫歐相關的不確定性、貿易摩擦對投資信心的影響、以及歐洲銀行體系的穩健性。

中金預計，大陸央行將繼續適度加大公開市場操作淨投放力度。同時，維持之前對於今年下調公開市場操作（OMO）利率及RRR的預測。雖然大幅寬鬆的可能性不大，但仍有望小幅放鬆貨幣政策以應對監管收緊以及中美貿易摩擦升級對總需求的壓力。

然而，在內需與外需不確定性均有所升高的背景下，大陸央行尤其關注企業部門投資意願可能下降的問題。在通脹方面，大陸央行認為雖然食品價格以及部分原材料價格上升，但核心CPI與PPI持續回落。中金認為，通脹可能會成為貨幣政策合理寬鬆的制約。

大陸大型投行中金公司報告稱，中國人民銀行（大陸央行）有望適度放鬆貨幣政策，預測今...
大陸大型投行中金公司報告稱，中國人民銀行（大陸央行）有望適度放鬆貨幣政策，預測今年下調公開市場操作（OMO）利率及RRR（存款準備金率）。照片／騰訊網
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