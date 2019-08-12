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人民幣中間價連三日破7 匯率續波動

2019-08-12 10:00聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中國外匯交易中心公告，人民幣對美元中間價今（12）日上一交易日下調75點，報7.0211。中間價連六日下調，連三日跌破7關卡。市場分析，人民幣兌美元匯率預估繼續呈現雙向波動。

大陸央行今日開展人民幣300億元逆回購操作，因今日無到期逆回購，當日實現淨投放人民幣300億元。

澎湃新聞報導，分析指出，人民幣「破7」是匯率雙向波動更有彈性的表現，良好的基本面仍將充當匯率基本穩定的定海神針。人民幣兌美元匯率預估繼續呈現雙向波動、維持適度彈性。打破7這個束縛人民幣匯率波動的心中枷鎖，背後傳遞出一個明確的信號，匯率因素不構成大陸貨幣政策調控的約束。

8月5日，人民幣兌美元即期市場匯率先「破7」，其中離岸人民幣最低跌至7.1057元，次日進一步刷新紀錄低位至7.1388元；在岸人民幣8月5日最低至7.0548元，次日進一步跌至最低7.0699元，接近2008年3月中旬的價位。

8月8日，銀行間外匯市場上人民幣兌美元匯率中間價設於7.0039元，為最近11年來首次跌破7元關口。人民幣匯率並未在不斷試探中尋求突破，而是以快速調整的方式完成了對這一心理關口的跨越。

大陸央行日前發布2019年第2季貨幣政策報告指出，8月以來，受國際經濟金融形勢等影響，人民幣對美元有所貶值，突破7元，反映了外匯供求和國際匯市的波動。

人民幣對美元中間價今（12）日上一交易日下調75點，報7.0211。中間價連六日...
人民幣對美元中間價今（12）日上一交易日下調75點，報7.0211。中間價連六日下調，連三日跌破7關卡。照片／中國外匯交易中心
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