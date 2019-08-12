行銷兩岸博物館 文創新藍海

2019-08-12 02:39 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 賴錦宏 ／福州報導



中國社科院哲學博士、副研究員張宏斌日前在福州中華文化與兩岸文創產業融合發展論壇上表示，兩岸博物館的內容是文創藍海，深入鑽研，可以為中華文創產業帶來更大的市場。他說，兩岸故宮文創產品已開啟良好品牌效益，未來要用多樣化的營銷，把文化情懷和現代市場結合。 中國社科院哲學博士、副研究員張宏斌表示，兩岸博物館的內容是文創藍海，深入鑽研，可為中華文創產業帶來更大市場。 記者賴錦宏／攝影 分享 facebook

該論壇是第七屆海峽青年節活動之一，通過對話、交流弘揚中華傳統文化，讓兩岸青年對中華傳統文化有更深入的認識；同時協助把福州打造為兩岸青年國學文化創意高地和國學文創產業的集散地。

張宏斌表示，把博物館的館藏文化變成文創產品，是歷史人物、故事和用品以現代方式表達的載體。像台北故宮的翠玉白菜、肉形石，各種唐、宋複製畫；北京故宮的「朕亦甚想你」膠帶、故宮口紅、故宮筆記等。陝西博物館的鎮館之寶等，都已做成文創商品。

未來的文創產業，是要從傳統優良文化的寶藏中，展現出現代人喜歡的文化元素。以市場為導向，要有豐富的設計感，建立強大的品牌效益，再加上媒體宣傳，用營銷手段的多樣性與現代社交媒體結合，運用支付寶和微信錢包第三方支付，最後達到規模化的經濟效益。

張宏斌表示，福州有厚重的歷史文化，是中原文化與本土文化的融合處，有獨特的地理與國家戰略整合，同時肩負情繫兩岸與文化融通的使命。未來的博物館文創產品要與中華文化認同相結合。

台灣陳逢顯毫芒雕刻館館長、國立故宮博物院「文物工法」薪傳人陳逢顯以「兩岸文創產業發展新趨勢」為題發表演說，他以台北故宮博物院為例，講述文創發展的新趨勢，除了商機、利益，文創產業發展趨勢也要注意薪傳和教育，也就是如何把中國傳統的文化，轉化成動力，讓人人接受文化洗禮，最後達成文創產業發展新趨勢，全民提升人文素養。

台北教育大學前校長莊淇銘則從歐洲文藝復興、中華文化復興，談到中華文化與文創產業的發展方向，提出創新觀光、管理、飲茶、健康、藝術、書法等文化新概念。