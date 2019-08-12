「娃哈哈」接班人宗馥莉：人才、科研強 企業硬基礎

2019-08-12 00:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「第二屆全國青年企業家峰會暨京津冀青年經濟領軍人物創新發展大會」10日登場，娃哈哈集團董事長宗慶後之女宗馥莉發表主旨演講時表示，只有創新才能保證百年企業的長盛不衰，只有創新才能產出高質量的產品，滿足人們對美好生活的期待。

中新社報導，作為「80後」的宗馥莉，因父親宗慶後的原因廣受矚目，外界也給她貼上許多標籤，諸如「首富獨女」、「帝國公主」、「商界木蘭」、「娃哈哈接班人」、「顛覆者」等。這位有著靚麗外形的「乖乖女」在自我雕琢後，在商界漸露崢嶸。

「14歲那年我出國留學，8年後回國，好強的我選擇的第一崗位是選擇回到車間去。」如今身為大陸「全國工商聯」執委、宏勝飲料集團有限公司總裁的宗馥莉回望來路，給出答案：「這些年也有人問我為什麼不留在國外？對於這個問題，我的回答始終是我的歸屬在中國，選擇走父親的路，是因為實業是一切事業的基礎」。

「回看父親走過的路，他白手起家，從一無所有、舉步艱難，到後來娃哈哈成了家喻戶曉的品牌。」宗馥莉說，創業三十多年來，父親宗慶後堅守實業，心無旁鶩地辦企業，從來不受任何短期效益、暴利行業所誘惑。

學習父親一代走過的路，回看年輕一代成長的路。宗馥莉認為，新時代青年企業家最大的責任就是心懷初心，勇於創新；只有創新才能保證百年企業的長盛不衰，只有創新才能產出高質量的產品，滿足人們對美好生活的期待，也只有創新才能使娃哈哈品牌走向世界。

基於此理念，宗馥莉的企業十分注重基礎能力和技術創新的投入，注重自主研發。她認為，一家真正強大的企業不僅要產品好、服務好，更要有過硬的科研實力。

「我始終認為一家企業要想走得遠，要成為百年企業必須打硬基礎。人才強、科研基礎能力強，才能提高核心技術競爭力，才能實現自我創新。」宗馥莉表示，一個青年企業家最大的幸福就是生在這個最有機遇和挑戰的時代，只要初心不改，只要創新不止，未來就大有可期。