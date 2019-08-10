中國CPI創17個月最大漲幅 PPI探3年新低

2019-08-10 12:31 世界日報 記者 世界日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



中國國家統計局9日公布，7月消費者物價指數（CPI）上漲2.8%，是過去17個月以來最大漲幅；7月生產者物價指數（PPI）下降0.3%，跌至近三年（2016年8月）來的最低，凸顯內外需雙雙低迷，導致工業領域需求不振。

中國國家統計局同時發布7月工業品出廠價格指數（PPI）下降0.3%，相較上月回落0.3個百分點。

路透援引分析師指出，7月PPI跌至近三年最低，主要是由生產資料拖累，工業品出現通縮。多數分析師表示，從趨勢上看，PPI出現二次探底，短期或有進一步下探的可能，不過，穩增長措施陸續推出，中長期來看未來PPI有望出現回升。

分析師指出， 7月主要產品價格漲跌互現。其中，黑色金屬、農產品價格上升，有色金屬、煤產品價格下降。

交通銀行金融研究中心高級分析師劉學智表示，目前內外需求偏弱，需求拉動PPI上升的可能性不大，再加上下半年PPI翹尾因素顯著走弱，近期PPI可能還會延續負增長。

華泰證券預計三、四季因貿易摩擦升級，可能從需求側對PPI產生負面影響。總體來看，今年PPI較去年會有明顯回落。

路透援引分析師的看法認為，由於豬肉供應緊張局面未改、中美貿易摩擦增加農產品的供應成本，CPI仍有一定上漲空間，但整體溫和可控，貨幣政策不宜太受制於通脹壓力。

豬肉、蔬菜等食品價格是導致7月CPI上漲的主要推手。國家統計局城市司處長董雅秀解讀，7月食品價格由上月下降0.3%轉為上漲0.9%，影響CPI上漲約0.19個百分點，「尤其肉禽蛋的飆漲，對CPI推高作用影響最大。」

華夏時報報導，豬肉批發價在每年的中秋節前後都會出現上漲，8月2日白條豬批發平均價上漲至每斤（500克）人民幣11.75元（約1.6美元），比上一周上漲11.9%，漲幅明顯放大。

中秋節日因素也導致雞蛋價格高漲，製作月餅對雞蛋需求增加，又恰逢蛋雞產蛋量下降，市場預計在中秋節前的一段時間內，蛋價還將持續上漲。

交通銀行金融研究中心指出，消費物價居高不下，主要是因為豬肉為主的食品價格上漲。豬肉價格上漲週期已經形成，豬肉價格仍是下半年拉動CPI上漲的重要因素。