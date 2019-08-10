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中國CPI創17個月最大漲幅 PPI探3年新低

2019-08-10 12:31世界日報 記者戴瑞芬／綜合報導

中國國家統計局9日公布，7月消費者物價指數（CPI）上漲2.8%，是過去17個月以來最大漲幅；7月生產者物價指數（PPI）下降0.3%，跌至近三年（2016年8月）來的最低，凸顯內外需雙雙低迷，導致工業領域需求不振。

中國國家統計局同時發布7月工業品出廠價格指數（PPI）下降0.3%，相較上月回落0.3個百分點。

路透援引分析師指出，7月PPI跌至近三年最低，主要是由生產資料拖累，工業品出現通縮。多數分析師表示，從趨勢上看，PPI出現二次探底，短期或有進一步下探的可能，不過，穩增長措施陸續推出，中長期來看未來PPI有望出現回升。

分析師指出， 7月主要產品價格漲跌互現。其中，黑色金屬、農產品價格上升，有色金屬、煤產品價格下降。

交通銀行金融研究中心高級分析師劉學智表示，目前內外需求偏弱，需求拉動PPI上升的可能性不大，再加上下半年PPI翹尾因素顯著走弱，近期PPI可能還會延續負增長。

華泰證券預計三、四季因貿易摩擦升級，可能從需求側對PPI產生負面影響。總體來看，今年PPI較去年會有明顯回落。

路透援引分析師的看法認為，由於豬肉供應緊張局面未改、中美貿易摩擦增加農產品的供應成本，CPI仍有一定上漲空間，但整體溫和可控，貨幣政策不宜太受制於通脹壓力。

豬肉、蔬菜等食品價格是導致7月CPI上漲的主要推手。國家統計局城市司處長董雅秀解讀，7月食品價格由上月下降0.3%轉為上漲0.9%，影響CPI上漲約0.19個百分點，「尤其肉禽蛋的飆漲，對CPI推高作用影響最大。」

華夏時報報導，豬肉批發價在每年的中秋節前後都會出現上漲，8月2日白條豬批發平均價上漲至每斤（500克）人民幣11.75元（約1.6美元），比上一周上漲11.9%，漲幅明顯放大。

中秋節日因素也導致雞蛋價格高漲，製作月餅對雞蛋需求增加，又恰逢蛋雞產蛋量下降，市場預計在中秋節前的一段時間內，蛋價還將持續上漲。

交通銀行金融研究中心指出，消費物價居高不下，主要是因為豬肉為主的食品價格上漲。豬肉價格上漲週期已經形成，豬肉價格仍是下半年拉動CPI上漲的重要因素。

中國國家統計局公布7月PPI跌至近三年最低，圖為福建連城縣中觸電子公司工人在車間...
中國國家統計局公布7月PPI跌至近三年最低，圖為福建連城縣中觸電子公司工人在車間搬運剛生產出來的大尺寸觸摸屏產品。 （中新社資料照片）
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