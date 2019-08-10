親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

茅台酒將推人臉識別 不賣給黃牛

2019-08-10 00:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

貴州茅台酒身價最頂級的王茅，號稱窖藏百年傳承，消費者有錢買不到。 特派記者戴瑞芬...
貴州茅台酒身價最頂級的王茅，號稱窖藏百年傳承，消費者有錢買不到。 特派記者戴瑞芬／攝影
分享

貴州茅台酒奇貨可居，導致黃牛猖獗，茅台集團董事長李保芳重申，茅台酒不能因短缺而瘋漲。他說，他們會加快人臉識別技術的應用，遏制黃牛攪局，將酒賣給真正喝酒的消費者。

澎湃新聞報導，據茅台集團官網消息，八月七日晚，貴州茅台酒股份有限公司召開市場工作會，茅台集團黨委書記、董事長，也是茅台酒股份公司董事長李保芳開門見山強調：「今天是為價格而開會」、「要控制價格，而不是穩住價格」。

今年以來，茅台酒供需持續緊張、價格持續非理性上漲，市場流通價格從四月的一瓶一千九百元人民幣（約八千五百元台幣），上漲到當前的二千二百元人民幣（約九千八百元台幣）以上，嚴重影響茅台酒市場的穩定。

報導稱，價格上漲引起貴州省委、省政府的高度關注。七月底至今，貴州省委、省政府針對茅台酒市場價格的問題連續召開多次會議，省委主要領導指示，要求嚴格防止茅台酒過度炒作。

是什麼原因導致價格快速上漲？李保芳在會上分析說，首先是供需矛盾的突出。第二，收藏投資所致，茅台酒既有金融屬性，又有投資屬性。第三，就是選擇銷售時機帶來的囤貨惜售。第四，固定渠道銷售，讓市面上看不到茅台酒，造成一瓶難求現象愈演愈烈。

李保芳還提出了加大市場投放，在十一黃金周前向市場集中投放七千四百噸茅台酒；嚴厲管控價格，以及對經銷商的嚴格管理等六大方向改善現況。

李保芳還說，「黃牛攪局」也是助推價格瘋漲因素。不能讓「黃牛問題」成為茅台酒銷售過程中一個司空見慣、視若無睹的現象。要加快人臉識別技術的應用，有效遏制「黃牛攪局」，將酒賣給真正喝酒的消費者。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人民幣
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

A股融資券新規 取消平倉線

2019-08-10 01:54

兩岸人物／部落客發了 躍電商導購一哥

2019-08-10 01:54

特派員在現場／豬價飛天…鮮肉月餅玩混搭

2019-08-10 01:54

兩岸人物／杭可董座 低調拚大事業

2019-08-10 01:54

內外需低迷 陸PPI探三年低點

2019-08-10 01:54

微信「一物一碼」 精準營銷

2019-08-10 00:25

美制裁令效應 中興通訊A股跌7.74％

2019-08-09 16:12

MSCI擴容 中國基金後市看好

2019-08-09 13:11

這支「妖股」曾連飆36根漲停 創辦人數百億資產卻歸零

2019-08-09 11:00

人民幣對美元中間價9日下調97點 短期續貶空間有限

2019-08-09 09:59

人民幣中間價貶97點報7.0136 創2008年4月來新低

2019-08-09 09:54

7月CPI年增2.8% 連5月處「2時代」

2019-08-09 09:54

105文旅場館 點亮海派夜經濟

2019-08-09 02:15

深圳關上半年 平行進口汽車1288輛

2019-08-09 02:13

首批德牌油 中歐班列抵重慶

2019-08-09 02:12

打造5G+新優勢 挹注動能

2019-08-09 01:57

中移動財報失色 淨利大減

2019-08-09 01:56

11年首見 人民幣官價破7

2019-08-08 23:38

路透：人行操作空間更大

2019-08-08 23:36

民企債務飆 藏未爆彈

2019-08-08 23:23

美對中極限施壓A股影響弱化 陸將引導中長期資金進場

2019-08-08 22:34

鼓勵夜生活 上海一口氣公布百餘處夜間文化旅遊點

2019-08-08 20:13

張近東：不跟蘇寧合作的品牌 就取代它

2019-08-08 15:35

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:11

史上最貴科創板上市 中一簽最高可賺45萬

2019-08-08 14:55

人民幣兌美元 中間價跌破7 創11年新低

2019-08-08 14:21

中移動半年少賺近15% 年內建逾5萬個5G基地台

2019-08-08 14:10

台積電前研發處長楊光磊 新任中芯國際獨董

2019-08-08 14:08

陸7月出口超預期增長 對歐盟和東協出口均回升

2019-08-08 13:51

大陸7月出口升3.3% 貿易順差450.6億美元

2019-08-08 12:04

華為：預計2025年全球58%人可享5G服務

2019-08-08 11:41

大陸7月出口升3.3% 勝預期

2019-08-08 11:39

證金公司下調轉融資費率80基點 降低券商融資成本

2019-08-08 11:18

人民幣兌美元中間價破7 創11年新低

2019-08-08 11:01

人民幣對美元中間價調貶43點 跌破7關口

2019-08-08 10:56

第二批科創板 柏楚電子晶晨股份8日敲鑼

2019-08-08 09:11

MSCI將A股納入係數提升至15%並增納8股

2019-08-08 09:09

滬自貿臨港區 打造「產城融合」

2019-08-08 02:28

全球生物醫藥創業賽 上海開幕

2019-08-08 02:28
看更多

熱門文章

這支「妖股」曾連飆36根漲停 創辦人數百億資產卻歸零

2019-08-09 11:00

颱風利奇馬即將直撲大陸而去 浙江、上海「剉咧等」

2019-08-09 10:55

中國正式抵制台灣金馬獎！李安最擔憂的事終究發生了

2019-08-09 09:38

陸民航局向國泰航空發警示 參與示威機組員立即停工

2019-08-09 19:47

遭陸網友揚言抵制 CoCo都可：香港是中國一部分

2019-08-09 20:40

國泰航空聲明擁護「一國兩制」 珍視大陸業務機會

2019-08-09 11:48

反送中立場惹議 CoCo都可台灣官網臉書關閉

2019-08-09 22:13

繼一芳後 都可茶飲官網聲明不挺香港反送中

2019-08-09 23:00

北京會鎮壓港反送中？前美軍上將：為顧台灣觀感不會

2019-08-09 18:55

不只一芳！台灣貢茶今表態支持「一國兩制」

2019-08-09 23:04

利奇馬奔向浙江 大陸稱其為「超強颱風」將兩度登陸

2019-08-09 16:27

台名嘴說陸民吃不起榨菜 重慶業者：買不起咱們就送

2019-08-09 14:18

流氓vs.黑手 一次看懂北京華府反送中交手

2019-08-09 16:55

中國抵制金馬獎 香港部分電影公司表態跟進

2019-08-09 10:15

大學生寄金紙給駐台港辦遭傳喚 林致宇：很平靜

2019-08-09 16:10

美豔人妻KTV拒陪酒 遭5醉客打死

2019-08-09 12:43

人民幣中間價貶97點報7.0136 創2008年4月來新低

2019-08-09 09:54

吃飯配香港成中國新風景 反送中帶旺翻牆機上盒

2019-08-09 15:05

香港反送中 中國官媒矛頭指向美國、台灣

2019-08-09 15:06

香港反送中機場集會 親北京工會反對

2019-08-09 16:26

香港機場再現黑衣抗議者 向旅客發送傳單表訴求

2019-08-09 14:22

中美為香港問題公然「開撕」 互罵流氓和強盜

2019-08-09 15:30

鴻海又遭勞工維權團體指控 衡陽廠剝削高中實習生

2019-08-09 09:30

7月最多可能達1100萬桶 中國持續進口伊朗石油

2019-08-09 16:11

香港政局掀罵戰 中美連續兩天互批不停嘴

2019-08-09 18:06

特首指香港外憂內患 籲停止暴力行為

2019-08-09 19:01

應對接機集會 香港機場T1連3天限進出

2019-08-09 11:37

穿藍衣、PO合照…建制發起「全民撐警」

2019-08-09 13:00

示威衝突升級 陸委會再發香港旅遊警示

2019-08-09 11:14

香港抗議活動頻繁 加拿大提升旅遊警示

2019-08-09 20:49

北京辦理首例同性伴侶監護公證 公告後卻刪文

2019-08-09 12:50

美制裁令效應 中興通訊A股跌7.74％

2019-08-09 16:12

北京地鐵實行冷暖車廂 太冷太熱都抱怨

2019-08-09 14:12

陸警告國泰航空 要求對參與示威機組員禁飛大陸

2019-08-10 00:14

人民幣對美元中間價9日下調97點 短期續貶空間有限

2019-08-09 09:59

中國人奪巴黎聖母院重建設計賽冠軍？美國書商噱頭啦

2019-08-09 14:05

元朗暴力事件後人不來 豬扒飯名店生意跌2~6成

2019-08-09 12:57

官媒宣傳「止暴制亂」新華社：香港抗爭是「黑色恐怖」

2019-08-09 12:58

蘇州商業街氣爆 路人被噴飛

2019-08-09 13:10

港抗爭者致大陸同胞書：共同敵人是極權政府

2019-08-09 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top