茅台酒將推人臉識別 不賣給黃牛

2019-08-10 00:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



貴州茅台酒身價最頂級的王茅，號稱窖藏百年傳承，消費者有錢買不到。 特派記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook

貴州茅台酒奇貨可居，導致黃牛猖獗，茅台集團董事長李保芳重申，茅台酒不能因短缺而瘋漲。他說，他們會加快人臉識別技術的應用，遏制黃牛攪局，將酒賣給真正喝酒的消費者。

澎湃新聞報導，據茅台集團官網消息，八月七日晚，貴州茅台酒股份有限公司召開市場工作會，茅台集團黨委書記、董事長，也是茅台酒股份公司董事長李保芳開門見山強調：「今天是為價格而開會」、「要控制價格，而不是穩住價格」。

今年以來，茅台酒供需持續緊張、價格持續非理性上漲，市場流通價格從四月的一瓶一千九百元人民幣（約八千五百元台幣），上漲到當前的二千二百元人民幣（約九千八百元台幣）以上，嚴重影響茅台酒市場的穩定。

報導稱，價格上漲引起貴州省委、省政府的高度關注。七月底至今，貴州省委、省政府針對茅台酒市場價格的問題連續召開多次會議，省委主要領導指示，要求嚴格防止茅台酒過度炒作。

是什麼原因導致價格快速上漲？李保芳在會上分析說，首先是供需矛盾的突出。第二，收藏投資所致，茅台酒既有金融屬性，又有投資屬性。第三，就是選擇銷售時機帶來的囤貨惜售。第四，固定渠道銷售，讓市面上看不到茅台酒，造成一瓶難求現象愈演愈烈。

李保芳還提出了加大市場投放，在十一黃金周前向市場集中投放七千四百噸茅台酒；嚴厲管控價格，以及對經銷商的嚴格管理等六大方向改善現況。

李保芳還說，「黃牛攪局」也是助推價格瘋漲因素。不能讓「黃牛問題」成為茅台酒銷售過程中一個司空見慣、視若無睹的現象。要加快人臉識別技術的應用，有效遏制「黃牛攪局」，將酒賣給真正喝酒的消費者。

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