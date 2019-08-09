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「台灣人差遠了」 施明德贊同郝柏村這段話

財經觀點／貶值兩面刃 人民幣7字頭恐成常態

2019-08-09 23:44聯合報 香港北威國際集團董事總經理劉憶如

香港北威國際集團董事總經理劉憶如。 圖／聯合報系資料照片
香港北威國際集團董事總經理劉憶如。 圖／聯合報系資料照片
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貨幣戰不會很快結束，一貫都是先貿易戰、科技戰到貨幣戰。有人把人民幣「破七」看得很嚴重，投機客說會像一九九七年泰銖暴跌一樣。但我認為人民幣在七字頭將成為常態，會在七字頭上上下，卻不會一直貶下去，因為中國大陸之後還有籌碼。有投機客說要放空離岸人民幣，我認為他們會踢到鐵板。

人民幣貶「破七」有兩個導火線，第一，美國對中國三千億商品加徵百分之十關稅後，中國大陸現在的武器就是不要買美國的黃豆，但這武器太小，另一個大家懷疑的武器就是人民幣貶值。

人民幣貶值是兩面刃，雖然中國大陸樂觀其成，若貶值幅度太大，可能會引發信心危機，相信中國大陸也會斟酌進場，相對於其他各國，中國大陸籌碼還是最多、外匯存底足夠。

撇開上述政府因素，所有中國出口到美國的產品都要繳關稅，將對大陸經濟產生一定傷害，經濟不好，匯率貨幣不可能走強，貿易戰一升溫，人民幣本來就會走貶。

五月五日美國總統川普重新在推特上說要打貿易戰，其實當時中國已開始打預防針。平常中國大陸很多退休官員不會出來講話，但中國人民銀行前行長周小川、現任行長易綱都出來說「七」沒有太大意義，這就是打預防針：中國是想讓人民幣「破七」，但不想引起恐慌。

第二個導火線就是美國聯準會降息一碼，亞洲降息、美國利率也在降，美元強其他貨幣就貶，所以川普才不斷給Fed主席鮑爾壓力希望再降，不過前幾天四位Fed前主席都說支持鮑爾，後面怎麼發展還很難講。

目前亞幣走勢本來就相當，這次人民幣破七的那天，台幣跟韓元貶值最多，這清楚顯示大陸受傷後，台灣跟韓國受傷最深；至於資金則會轉到避險之處，就是日圓跟黃金，當然美元還是一貫維持強勁。

人民幣貿易戰周小川美國聯準會川普
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