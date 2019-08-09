人民幣對美元中間價9日下調97點 短期續貶空間有限

2019-08-09 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



人民幣對美元中間價繼周四「破7」後，9日持續下調97個基點，報7.0136。儘管人民幣三價：在岸匯價、離岸匯價、中間價均已「破7」，在岸人民幣兌美元即期匯率周五開盤後也小幅走低，但市場普遍預期，人民幣對美元匯率短期內續貶空間應已有限。

由大陸官方調控的人民幣兌美元匯率中間價，8日報7.0039，較前一交易日下調43個基點，為2008年以來首次跌破7.0整數關口，創2008年4月21日以來最低水準，且為連續第六個交易日下跌。

在岸人民幣兌美元即期匯率周四則持續窄幅震盪，16時30分收盤價報7.0443，僅較前一交易日收盤價下跌29個基點。

中國人民銀行（大陸央行）旗下的金融時報9日刊登中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿的專訪。馬駿指出，今年以來，美元指數基本在97左右波動，人民幣有效匯率指數也保持在116左右，並未積累過多的貶值壓力。

馬駿認為，目前人民幣匯率單方向貶值和升值的壓力都不大，和2015年8月11日人民幣一次性貶值近2％，人行緊接著宣布展開人民幣對美元匯率中間價報價機制改革，導致隨後人民幣面臨一年多持續貶值壓力相比，目前人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定的「底氣」更足。

中金公司最新發布的研究報告也指出，從政策操作來看，大陸央行似乎並無連續大幅貶值的政策意圖，而人民幣匯率彈性加大也不代表匯率將出現長期大幅貶值。