人民幣中間價貶97點報7.0136 創2008年4月來新低

2019-08-09 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



人民幣兌美元中間價調貶97點報7.0136。 路透 分享 facebook 中國外匯交易中心數據9日顯示，人民幣兌美元中間價調貶97點報7.0136，為連續七日調貶，降至2008年4月21日以來新低。

上一交易日中間價報7.0039，在岸人民幣上一交易日收報7.0443。

華泰證券張繼強認為，貶值不必恐慌，後續匯市可能以震盪為主，繼續關注中美雙方談判情況、外匯儲備變化、結售匯、跨境資本流動資料等，對人民幣走勢進行跟蹤分析。

騰訊財經報導，張繼強指出，在美國聯準會開啟降息，中美利差較大、日歐貨幣政策空間更為有限背景下，中期美元存在走弱壓力，人民幣未來更可能是雙向波動加大。股匯歷史上經常出現聯動，短期股市可能小幅承壓，但市場正在反映出來悲觀預期，距離支撐位已經不遠，靜待轉機。匯率承壓背景下，預計仍需要保持一定的中美利差。但從考慮匯率對沖後的收益率水準看，大陸債市仍有不錯吸引力，外資買債節奏尚未明顯變化。

數據顯示，2008年4月前人民幣兌美元中間價始終高於7元，2008年4月10日首次「破7」來到6.9920元。4月10日至5月15日期間，人民幣兌美元中間價在7元關口附近小幅波動，並於2008年5月15日達到7元整。之後，人民幣兌美元中間價始終低於7元。

中國人民銀行行長易綱5日在談到人民幣匯率問題時表示，近期，國際經濟形勢出現了一些新的情況，市場預期也隨之發生了一些變化。受此影響，8月以來許多貨幣對美元出現了貶值，人民幣匯率也受到了一定程度的影響，這個波動是市場驅動和決定的。