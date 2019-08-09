7月CPI年增2.8% 連5月處「2時代」

2019-08-09 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸國家統計局9日公布7月居民消費價格指數（CPI），受食品價格上漲影響，7月CPI年增2.8%，連續第5個月處於「2時代」。

大陸國家統計局發布，7月CPI年增2.8%，其中城市上漲2.7%，農村上漲2.9%；食品價格上漲9.1%，非食品價格上漲1.3%；消費品價格上漲3.4%，服務價格上漲1.8%。

7月CPI與上月相比上漲0.4%。其中，城市上漲0.4%，農村上漲0.3%；食品價格上漲0.9%，非食品價格上漲0.3%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.7%。

中新社報導，CPI包括食品與非食品兩大類，近月來，豬肉、蔬菜、水果等食品價格走勢頗受關注。

據農業農村部監測，7月豬肉價格繼續上升，雞蛋價格持續上漲，蔬菜價格在7月前三周持續上漲，進入第四周價格有所下降；水果與上月相比雖呈下降趨勢，但與去年相比依舊維持高位，例如蘋果7月與去年同期相比漲幅仍超100%。

7月全國工業生產者出廠價格（PPI）年減0.3%，與上月相比下降0.2%；工業生產者購進價格與遇年同期相比下降0.6%，與上月相比下降0.2%。1到7月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲0.2%，工業生產者購進價格持平。

工業生產者出廠價格中，生產資料價格年減0.7%，降幅比上月擴大0.4個百分點，影響工業生產者出廠價格總水準下降約0.51個百分點。