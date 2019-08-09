中移動財報失色 淨利大減

2019-08-09 01:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



中國移動董事長楊杰。 本報系資料庫 分享 facebook 大陸三大電信商龍頭中國移動昨（8）日發布上半年財報，淨利潤人民幣560.6億元（約新台幣2,505億元），年減14.6%，為中國移動上市20年來最大跌幅。

每日經濟新聞報導，財報顯示，中移動2019年上半年營收人民幣3,894億元，年減0.6%；中國移動三年來首次出現營收、淨利潤與上年同期相比下滑。不過，儘管營收、利潤雙雙下降，中國移動上半年每天依然淨賺約人民幣3.1億元（約新台幣14億元）。

分享 facebook 對於營收和淨利雙雙下降，中移動董事長楊杰表示，隨著傳統通信業務市場趨於飽和，流量紅利快速消退，簡單依靠傳統要素投入來推動業績增長難以為繼，行業整體呈現負增長，公司的收入和盈利也承受較大壓力。此外，公司2019年開始執行新的租賃準則影響到一部分利潤，若剔除新租賃準則影響，淨利潤年降13.9%。

中移動股價昨收港幣63.05元，下跌0.15%。另外兩大電信商則尚未公布上半年財報，中國聯通預計在14日發布、中國電信未確定公布時間。

在業務上，通信服務收入人民幣3,514億元，年減1.3%；移動客戶淨增998萬人，達到9.35億人。在經營上，公司上半年資本開支人民幣852億元，自由現金流達到人民幣410億元，繼續保持健康。

中國經濟網報導，在4G業務方面，中國移動上半年4G客戶淨增2113萬人，達到7.34億人，上半年4G客戶DOU（戶均移動互聯網接入流量）達到7.1GB，年增132.5%，有線寬頻客戶淨增1,820萬人，達1.75億人。上半年4G基站數新建30萬個。家庭、物聯網用戶繼續保持快速增長。

中國移動在報告中並未提及上半年5G業務的投資情況，報告稱，將按照今年6月公布的計畫，即年內在全國範圍內建設超過5萬個5G基站，推動5G和4G技術共享。