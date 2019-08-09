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105文旅場館 點亮海派夜經濟

2019-08-09 02:15聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海市文化和旅遊局8日發布首批夜遊推薦名單，涵蓋105家文旅場館，為市民遊客提供更為豐富的夜間文化、休閒、旅遊、消費活動新選擇。

新華社報導，名單包含滬上知名景區、美術館、博物館、紀念館等，其中既有傳統景點，也有新興商旅文綜合體，主要覆蓋上海16個區的夜生活集聚區。上述場館「各展身手」，點亮「海派夜經濟」。

例如，上海錦江樂園、上海海洋水族館、上海共青森林公園等多家景區場館延長開放時間；上海東方明珠廣播電視塔新增穹頂秀、上海金茂大廈觀光廳新增夜間戶外項目場次、上海野生動物園推出「夜間野生動物園項目」、上海海昌海洋公園推出「星光夜場」、上海歡樂谷新增電音晚會、上海黃浦江遊覽新增曲藝項目等。

上海還推出更豐富的「文化夜宵」：上海自然博物館（上海科技館分館）推出「夜聽蟲吟」等特色科普夜場活動，上海博物館試點開放夜場、涵蓋「景德鎮瓷器大展」等展出。此外，滬上多家博物館推出特別夜場講座。

多家文旅場館的夜間專場、特別活動採取網上預約模式，以提前預判和疏導客流，保障夜遊安全和遊客體驗。

上海此前出台《關於上海推動夜間經濟發展的指導意見》，圍繞「國際範」「上海味」「時尚潮」三個特點打造「海派夜經濟」。

上海市文化和旅遊局相關負責人介紹，上海將繼續做好引導、協調工作，推動更多文旅企業加入，為民眾提供差異化、多元化的夜生活選擇；以發展「夜經濟」為契機，上海將全面提升文旅公共服務效能。

上海博物館
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