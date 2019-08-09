首批德牌油 中歐班列抵重慶

2019-08-09 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



首批德國品牌潤滑油搭中歐班列運抵重慶開箱。 中新社 分享 facebook 首批德國品牌潤滑油搭中歐班列（重慶）8日運抵重慶開箱，此後將形成常態化進口，快速進入中國西南、西北、華中、華北和華南市場，下一步還擬通過陸海新通道銷往新加坡等東南亞國家。

中新社報導，這是德國巴斯龍潤滑油首次嘗試通過中歐班列（重慶）從德國運往中國。德國巴斯龍潤滑油中國區總經銷商負責人屈新逾說，以前潤滑油從德國依靠海運通道歷經60天左右到達中國上海，再通過水運歷時10多天到達重慶港。周期長、手續繁、不確定因素多，貨物不能快速及時交付到中國各省區市客戶手中。

因節假日或境外廠家的因素，缺貨、斷貨時有發生。此次搭乘中歐班列（重慶），運輸時間僅用十幾天，到站後僅用半天完成查驗清關，大幅縮短運輸周期，減少不確定因素，減省資金占用成本，降低缺貨、斷貨的可能性。

據渝新歐（重慶）物流有限公司副總經理張蓉表示，目前中歐班列（重慶）累計開行班列數近4000列。地處內陸腹地的重慶，一躍成為中國面向歐洲出口商品的重要中轉站。通過積極融入陸海新通道建設，越南、新加坡、老撾等東南亞國家的貨物都可經重慶快速周轉，實現歐洲與東南亞雙向互通。

重慶市商務委員會副主任熊林稱，重慶東西南北四個方向的開放通道正進一步提升功能。重慶將更好地發揮中歐班列（重慶）的作用，與新加坡合作拓展南向通道，促進與東南亞地區的連接。

「中歐班列（重慶）獨特的通道優勢和高效的海關服務給我留下深刻印象。我們對重慶發展充滿信心」。德國BADICO公司總經理Andreas說，這次通過中歐班列（重慶）運輸，相比以前的江海聯運節省約四分之三的時間，提高了貿易效率，相信會有越來越多德國供應商選擇中歐班列（重慶）向中國出口貨物。