張近東：不跟蘇寧合作的品牌 就取代它

2019-08-08 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



蘇寧控股集團董事長張近東8日表示，縣鎮市場是一片巨大的藍海市場，這已經是行業的共識，「蘇寧要和供應商合作夥伴全面合作，如果供應商自己想單獨去開店，我認為他們走不遠，對於不合作的品牌我們要取代它。」

網易科技報導，零售雲是蘇寧深耕縣鎮市場、成就縣鎮創業者的核心平台，張近東在蘇寧易購零售雲合作夥伴大會上指出，未來隨著零售雲門市突破一萬家、兩萬家，希望零售雲能夠真正成為各大品牌商在縣鎮市場落地發展的最大平台，同時也希望零售雲充分發揮精準生產、精準銷售的特色，成為各大品牌商新品落地的孵化器、規模效益提升的加速器。

張近東提到，雖然外部有許多自媒體，甚至一些競爭對手惡意造謠，說蘇寧給小店貼了多少錢，但在他看來，這就是給蘇寧打廣告，蘇寧就是要給小店貼錢，不是貼人民幣10億20億，未來要貼人民幣100億、200億，一定是貼下去把小店幹下去。

張近東表示，蘇寧零售雲業務已經在2019年完成單月突破人民幣10億元的成績，並在過去2018年一年的時間內，落地門市增長2600多家，實現每天7店的速度持續在全大陸布局。